В Олександрії летальний випадок від коронавірусу

Станом на ранок 18 березня на Кіровоградщині на коронавірус захворіли 149 осіб, 39 одужали й 1 людина померла, повідомляє “Голос Громади”, посилаючись на Кіровоградську ОДА.

За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 827 ПЛР-тестувань, в обласній лікарні- 27. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 441 ІФА-тестування та 703 досліджень на антиген.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

тридцять чотири у м. Кропивницькому;

двадцять вісім у м. Олександрія;

дев’ять у м. Знам’янка;

вісім у м. Світловодськ;

один у Бобринецькому районі;

один у Гайворонському районі;

три у Голованівському районі;

один у Добровеличківському районі;

один у Долинському районі;

три у Знам’янському районі;

п’ять у Компаніївському районі;

десять у Маловисківському райооні;

один у Новгородківському районі;

дев’ять у Новоархангельському районі;

п’ять у Новомиргородському районі;

дев’ять в Олександрівському районі;

сім в Олександрійському районі;

п’ять в Онуфріївському районі;

сім у Петрівському районі;

два у Світловодському районі.

Одужали від коронавірусу: 33 жителів обласного центру, 2 з м. Олександрія та 4 в Добровеличківському районі.

Нa Кіровогрaдщині за добу медики зафіксували 1 летальний випадок COVID-19. Йдеться про 57-річну жінку з м. Олександрія.