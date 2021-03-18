В Олександрії летальний випадок від коронавірусу

Станом на ранок 18 березня на Кіровоградщині на коронавірус захворіли 149 осіб, 39 одужали й 1 людина померла, повідомляє “Голос Громади”, посилаючись на Кіровоградську ОДА.
За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 827 ПЛР-тестувань, в обласній лікарні- 27. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 441 ІФА-тестування та 703 досліджень на антиген.
Випадки COVID-19 зареєстрували:
тридцять чотири у м. Кропивницькому;
двадцять вісім у м. Олександрія;
дев’ять у м. Знам’янка;
вісім у м. Світловодськ;
один у Бобринецькому районі;
один у Гайворонському районі;
три у Голованівському районі;
один у Добровеличківському районі;
один у Долинському районі;
три у Знам’янському районі;
п’ять у Компаніївському районі;
десять у Маловисківському райооні;
один у Новгородківському районі;
дев’ять у Новоархангельському районі;
п’ять у Новомиргородському районі;
дев’ять в Олександрівському районі;
сім в Олександрійському районі;
п’ять в Онуфріївському районі;
сім у Петрівському районі;
два у Світловодському районі.
Одужали від коронавірусу: 33 жителів обласного центру, 2 з м. Олександрія та 4 в Добровеличківському районі.
Нa Кіровогрaдщині за добу медики зафіксували 1 летальний випадок COVID-19. Йдеться про 57-річну жінку з м. Олександрія.