В Олександрії ліквідують протитуберкульозний диспансер

Днями голова Кіровоградської обласної ради Сергій Шульга в “Олександрійському протитуберкульозному диспансері” провів виїзну нараду стосовно реорганізації установи з подальшим збереженням матеріально-технічної бази та робочих місць. Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на Кіровоградську облраду.

На сьогодні у закладі з 31 травня у зв’язку з відсутністю коштів на виплату заробітної плати звільняється 19 медичних працівників звільняються. З 1 червня заклад не буде надавати медичну допомогу, тому його пацієнтів прийматиме обласний фтизіопульмонологічний медцентр.

Обласна рада напрацьовує питання про реорганізацію комунальної установи в установу соціального захисту. Кінцеве рішення буде розглядатися на пленарному засіданні обласної ради.