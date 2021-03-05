В Олександрії м`ясні магазини потрапили під роздачу

Днями працівники Держпродспоживслужби Кіровоградщини здійснили перевірки суб’єктів господарювання на дотримання карантинних вимог, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу відомства.
Фахівцями були виявлені порушення в магазині «М’ясний центр свіжого м’яса» та магазин «Українські ковбаси». Наганяй точки продажу отримали за порушення масочного режиму (маска не покриває ніс та рот).
Протягом 2-3 березня на в області перевірили понад 260 об’єктів, з яких майже пів сотні не дотримувалися карантину. За недотримання протиепідемічних вимог складено 26 протоколів про адмінправопорушення.
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