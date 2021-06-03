В Олександрії на 4 дні відключать постачання газу до помешкань (перелік адрес та вулиць)

У зв’язку з проведенням ремонтно-профілактичних робіт в Олександрії тимчасово відключать подачу природного газу до житлових будинків, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на ВАТ “Кіровоградгаз”.
На газопроводі низького тиску роботи будуть проводитися у період з 07 по 10 червня за наступними адресами:
– вул. Шахтарська – з будника № 3/1 по будинок № 18 включно,
– вул. Михайла Грушевського – з будинку № 9/1 по будинок № 21 включно,
– вул. Станіслава Лазоревича – з будинку № 4/1 по будинок № 18 включно,
зокрема:
кафе «Нон Стоп»,
магазин «Техас»,
магазин «Золотий вік»,
магазин «Алло»,
магазин «Кібернетик»,
магазин «Цифротех»
Загалом це 46 абонентів.
Прохання перекрити крани перед газовими приладами!
Відновлення газопостачання буде здійснюватися з 10 червня о 15:00 годині.
Мешканці осель, що потрапили до переліку, мають забезпечити допуск працівників ВАТ «Кіровоградгаз» для безпечного пуску газу в іншому випадку – викликати Аварійно-диспетчерську службу за телефоном 104, яка проведе пуск газу до Вашого будинку.