В Олександрії на дорозі горів Mercedes

Вночі, 21 січня, на номер «101» поступив дзвінок про пожежу на автодорозі. Повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт ДСНС у Кіровоградській області.
Повідомлення надійшло о 23:26 годині, що на автодорозі Олександрія — Петрове біля с. Піщаний Брід Олександрійського району горить автомобіль «Mercedes-Benz Universal». О 00:13 рятувальниками пожежу було ліквідовано.
Травмованих та загиблих немає. Причину пожежі встановлюють фахівці.
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