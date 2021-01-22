В Олександрії на дорозі горів Mercedes

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фото умовне

Вночі, 21 січня, на номер «101» поступив дзвінок про пожежу на автодорозі. Повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт ДСНС у Кіровоградській області.

Повідомлення надійшло о 23:26 годині, що на автодорозі Олександрія — Петрове біля с. Піщаний Брід Олександрійського району горить автомобіль «Mercedes-Benz Universal». О 00:13 рятувальниками пожежу було ліквідовано.

Травмованих та загиблих немає. Причину пожежі встановлюють фахівці.

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