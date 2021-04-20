В Олександрії на Інгульцю затримали браконьєрів з риболовними сітками та уловом

Сьогодні, 20 квітня, працівники муніципальної безпеки Олександрійської міської ради викрили діяльність браконьєрів-риболовів на річці Інгулець. Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу відомства.

Двоє жителів села Олександро-Степанівки віком 40 і 60 років здійснювали незаконний вилов риби сітками за допомогою човна у період нересту.

Речові докази були передані міському відділу Нацполіції для проведення перевірки за фактом браконьєрства.

Нагадаємо, що з 1 квітня по 1 липня введено заборону на лов усіх видів риб. За порушення законодавства та враховуючи ступінь збитків передбачається штраф у розмірі від 3400 до 6800 грн або позбавлення волі на строк до 3 років.