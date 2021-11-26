В Олександрії на проблемних перехрестях  з`являться нові світлофори

З метою безпеки дорожнього руху на території міста, на трьох перехрестях, які становлять підвищену загрозу, міська влада вирішила змонтувати та оновити вуличні світлофори, повідомляє «Голос Громади».

Про це 25 листопада доповів присутнім на черговому засіданні виконкому міський голова Сергій Кузьменко. За його словами, буде обладнано світлофором перехрестя вулиці Козацький шлях (колишня вул.Куйбишева) та Дніпропетровської траси, де завжди дуже жвавий трафік.

Також потребують заміни два технічно застарілі світлофори – на перехрестях вулиць Першотравневої та Шевченка і 6-го Грудня та Героїв Сталінграда. Ці роботи з проєктування та монтажу регулюючих пристроїв, за повідомленням міського голови, також будуть виконані найближчим часом.