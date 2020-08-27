В Олександрії “на старті” будівництво приймального відділення у приміщені міської лікарні

Днями відбулася перша робоча нарада з головами РДА та головними лікарями ЦРЛ стосовно будівництва 7-ми приймальних відділень за типовим зразком в опорних лікарнях Кіровоградської області.

Повідомляє «Голос Громади» посилаючись на Кіровоградську облдержадміністрацію.

Приймальні відділення будуть переоснащені у семи опорних лікарнях області.

Три лікарні інтенсивного лікування II рівня:

-Кіровоградська обласна лікарня;

-Міська лікарня швидкої медичної допомоги в Кропивницькому;

-Центральна міська лікарня в м. Олександрія.

Чотири лікарні інтенсивного лікування I рівня:

-Знам’янська міська лікарня;

-Гайворонська ЦРЛ;

-Добровеличківська ЦРЛ;

-Світловодська ЦРЛ.

На реалізацію проєктів отримали з державного бюджету 56 мільйонів гривень субвенції.