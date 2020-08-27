В Олександрії “на старті” будівництво приймального відділення у приміщені міської лікарні

Днями відбулася перша робоча нарада з головами РДА та головними лікарями ЦРЛ стосовно будівництва 7-ми приймальних відділень за типовим зразком в опорних лікарнях Кіровоградської області.
Повідомляє «Голос Громади» посилаючись на Кіровоградську облдержадміністрацію.
Приймальні відділення будуть переоснащені у семи опорних лікарнях області.
Три лікарні інтенсивного лікування II рівня:
-Кіровоградська обласна лікарня;
-Міська лікарня швидкої медичної допомоги в Кропивницькому;
-Центральна міська лікарня в м. Олександрія.
Чотири лікарні інтенсивного лікування I рівня:
-Знам’янська міська лікарня;
-Гайворонська ЦРЛ;
-Добровеличківська ЦРЛ;
-Світловодська ЦРЛ.
Читайте також: На території Олександрії, району та області прогнозують небезпечні метеорологічні явища І рівня
На реалізацію проєктів отримали з державного бюджету 56 мільйонів гривень субвенції.