В Олександрії на третьому поверсі багатоповерхівки горів балкон

Вчора, рятувальники двічі гасили пожежу у помешканнях олександрійців, повідомляє “Голос Громади”.

По вулиці Козацькій в Олександрії на балконі 3-го поверху 5-поверхового житлового будинку зайнялося 2 м2 старих домашніх речей. Пожежу ліквідували.

Наступну пожежу гасили по вул. Польовій у с. Войнівка, де зайнялось 40 м2 покрівлі житлового будинку та 15 м2 домашніх речей, а також 10 м2 надвірної споруди на території приватного домоволодіння. Рятувальники 2-го ДПРЗ м. Олександрія ліквідували пожежу.

Наразі, причини пожеж встановлюють фахівці.