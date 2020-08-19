В Олександрії начальник охорони відлупцював колегу на прохідній заводу

За матеріалами Олександрійського міськрайонного суду, мешканець Олександрії побив колегу на прохідній заводу, з яким у нього раніше склалися неприязні стосунки, повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт Златопіль.
За словами підозрюваного, конфлікт виник через крадіжку з території заводу металевої кришки люка та кисневих шлангів. За нанесення тілесних ушкоджень обвинувачуваного оштрафували на 850 гривень.
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