В Олександрії начальник охорони відлупцював колегу на прохідній заводу

За матеріалами Олександрійського міськрайонного суду, мешканець Олександрії побив колегу на прохідній заводу, з яким у нього раніше склалися неприязні стосунки, повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт Златопіль.

За словами підозрюваного, конфлікт виник через крадіжку з території заводу металевої кришки люка та кисневих шлангів. За нанесення тілесних ушкоджень обвинувачуваного оштрафували на 850 гривень.