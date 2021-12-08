В Олександрії надали допомогу підопічним ГО “Віра”

Нещодавно в Україні відзначали Міжнародний День людей з інвалідністю, повідомляє “Голос Громади”.

З цієї нагоди, вже за традицією, представники політичної партії “Європейська Солідарність” привітали підопічних громадського об’єднання інвалідів дитинства загального захворювання та інвалідів праці “Віра”.

У вигляді допомоги передали запаси плівки на тканинній основі для кухонних столів, миючі та гігієнічні засоби, зокрема туалетне та господарське мило, паперові серветки та рушники, туалетний папір, хлорку, засіб за чищення та дезінфекції, освіжувач повітря, антисептик тощо.

За словами керівниці ГО Зої Беззубової на сьогодні об`єднання налічує 350 дорослих та 80 дітей, тому така допомога важлива для “Віри”.

По завершенню зустрічі Зоя Іванівна подякувала депутатам франції, які доречі, єдині з усіх, хто відкликається на прохання керівниці про допомогу, за вітання та щорічну благодійність.

Надання допомоги відбулося за підтримки депутата обласної ради Юрія Гугленка та депутата міської ради Віталія Заріцького.