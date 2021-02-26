В Олександрії нагородили переможців онлайн-фестивалю кавер-версій за творчістю Лесі Українки

В Олександрії провели онлайн-фестиваль кавер-версій «Обернусь в легенду» у рамках відзначення 150 річниці з Дня народження Лесі України, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу Олександрійської міськради.

Нагородження переможців та учасників фестивалю відбулося в музичній школі.

У конкурсі взяли участь не тільки учні, а й усі бажаючі: заклади культури, освіти, молоді та спорту, аматорські колективи, громадські об’єднання, творчі спілки, гуртки науковців, краєзнавців, колективи підприємств, фольклористи та окремі виконавці Олександрійської територіальної громади.

Фестиваль мав декілька номінацій: «Аудіовізуальний твір», «Вокал», «Декламація», «Інсценізація» та «АRТ».

За результатами комісії переможцями стали:

у номінації «Декламація» перше місце розділили Степко Катерина та Кіреєва Анастасія, на другому – Шаповалов Олексій, Цівінська Варвара та Кондратюк Євгеній, на третьому – Погоріла Єлизавета, Юдіна Анна та Сергеєва Софія, приз глядацьких симпатій отримала Скрипка Дар’я;

у номінації «Інсценізація» перше місце зайняла Горбунова Анастасія, а друге – Агеєва Аліна та Бондаренко Каріна;

у номінації «Вокал»: 1 місце – Волошина Мирослава та в категорії «діти» Білокурова Амелія, Підгорний Артур і Тимошевський Микола, на другому – фольклорний ансамбль «Чарівниці», на третьому – Карабаш Ліна та Олександра;

у номінації «АРТ» місця розділилися наступним чином: 1 місце – Кривошеєва Катерина та Братко Аріна, 2 місце – Горбунова Анастасія, Мар’юк Марія, 3 місце – Соломатіна Єлизавета, Гончаренко Інеса, Рабії Атуса;

номінація «Аудіовізуальний твір»: 1 місце – Пузиревська Валерія та Ващенко Ірина, 2 місце – Корчемна Катерина, Федьоха Ксенія, Непогодєв Денис, 3 місце – Олефіренко Дар’я.

Переможці та призери були нагороджені дипломами і кубками.