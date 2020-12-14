В Олександрії нарахували більше 10-ти нових інфікованих на КОВІД

Станом на ранок 14 грудня на Кіровоградщині підтвердили 59 нових випадків захворювання на коронавірус. Крім цього, 53 мешканці області одужало й на жаль, 2 громадян померло. Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на Кіровоградську ОДА.
За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 229 ПЛР-тестувань.
Випадки COVID-19 зареєстрували:
Тридцять шість у м. Кропивницькому;
дванадцять у м. Олександрія;
два у м. Світловодськ;
один у Благовіщенському районі;
один у Бобринецькому районі;
три у Гайворонському районі;
два у Кропивницькому районі;
один у Маловисківському районі;
один у Новоукраїнському районі.
Одужали від коронавірусу 40 жителів обласного центру, 11 з Петрівського району, а також по 1 жителю із Компаніївського району та міста Олександрія.
Летальних випадків COVID-19: йдеться про чоловіка 59-ти років з Благовіщенського району та 67-річну жінку з обласного центру.