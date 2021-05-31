В Олександрії наводять лад після святкування Дня міста

Комунальники з самого ранку взялися до наведення ладу в місті після святкування ювілею Олександрії, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт Олександрійської міської ради.

Працівники КП «Чисте місто» та 4 одиниці спеціальної техніки працюють на площі Соборній, прилеглій до неї території та біля стадіону «Ніка».

Вулиці підмітають, збирають та вивозять сміття. Поряд з цим, здійснюються роботи по облаштуванню зон відпочинку, які були зіпсовані відпочивальниками: ремонт лавок та огорож, очищення зелених зон та клумб від зламаних квітів і сміття різного ґатунку.