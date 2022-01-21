В Олександрії не буде світла. Які вулиці є у списку відключень?

У завершальній декаді січня Олександрійський РЕМ планує провести планові відключення. Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу відомства.
Відключення електропостачання в Олександрії та районі будуть відбуватися за наступними адресами:
|Назва енергооб’єкта
|Початок виконання робіт
|Закінчення виконання робіт
|Причина відключення (вид робіт)
|Дата оприлюднення на сайті
|Л1121 10 кВ->ЗТП-547 10/0.4 кВ->Ф1
|21.01.2022 09:00
|21.01.2022 17:00
|Заміна проводів, підключення ввода
|21.01.2022
|Бутівське, Житомирська, 2
Бутівське, Київська, 1-9, 11, 13, 15, 17, 19, 21
Бутівське, Молодіжна, 1-8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
Бутівське, Польова, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27
|Л164 10 кВ->КТП-135 10/0.4 кВ->Ф1
|21.01.2022 09:00
|21.01.2022 17:00
|Заміна проводів, підключення ввода
|21.01.2022
|Діброви, Перемоги, 1, 4, 9, 13, 13А, 15, 17, 19-20, 25, 31, 33, 37, 41
Діброви, Степова, 1
|Л1121 10 кВ->КТП-545 10/0.4 кВ->Ф2
|21.01.2022 12:53
|21.01.2022 17:00
|Заміна проводів, підключення ввода
|21.01.2022
|Бутівське, Бутовська, 2, 6, 8, 10, 12
Бутівське, Житомирська, 49, 49а, 50-54, 56-66, 68, 70
Бутівське, Київська, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63
|ПС Луч 2Т 35/10 кВ->Л1350 10 кВ->ЗТП-1181 2Т 10/0.4 кВ
|24.01.2022 09:00
|24.01.2022 15:00
|Плановий ремонт
|16.12.2021
|Олександрія, Героїв Сталінграда, 21
Олександрія, пр.Соборний, 109, 113, 115, 117
|ПС Луч 2Т 35/10 кВ->Л1350 10 кВ->ЗТП-1181 1Т 10/0.4 кВ
|24.01.2022 09:00
|24.01.2022 15:00
|Плановий ремонт
|16.12.2021
|Олександрія, пр.Соборний, 111
|ПС Краснокаменка 1Т 35/10 кВ->Л131 10 кВ->КТП-188 10/0.4 кВ
|24.01.2022 09:00
|24.01.2022 17:00
|Плановий ремонт
|17.12.2021
|Л1230 6 кВ->КТП-1446 6/0.4 кВ->Ф1
|24.01.2022 09:00
|24.01.2022 17:00
|Плановий ремонт
|17.12.2021
|Олександрія, Зої Космодем’янської, 1, 1А, 2а, 3-6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24
Олександрія, Новопразьке шосе, 71, 73, 75, 77
Олександрія, Промислова, 21, 25, 25А, 27-28, 30, 32-34, 34А, 35-60, 62
Олександрія, Тихомирова, 24-33, 33А, 34-36, 38-42, 42А, 43-60
|Л1220 6 кВ->КТП-1214 6/0.4 кВ->Ф6
|24.01.2022 09:00
|24.01.2022 17:00
|Плановий ремонт
|Приєднання нового абонента
|17.12.2021
|Олександрійське, Павла Кравченка, 35-49, 51-55, 57-68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84
|ПС Энергетик-1 35/6 кВ->Л1220 6 кВ->КТП-1214 6/0.4 кВ
|24.01.2022 09:00
|24.01.2022 17:00
|Плановий ремонт
|Приєднання нового абонента
|21.12.2021
|Олександрійське, Павла Кравченка, 35-49, 51-68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84
Олександрійське, Чкалова, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16-20, 22-33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49
|Л1102 10 кВ->КТП-180 10/0.4 кВ->Ф2
|24.01.2022 09:00
|24.01.2022 17:00
|Плановий ремонт
|06.01.2022
|Л1102 10 кВ->КТП-180 10/0.4 кВ->Ф1
|24.01.2022 09:00
|24.01.2022 17:00
|Плановий ремонт
|06.01.2022
|Піщаний Брід, Соломко, 1-3, 5, 8-9, 12, 19-22, 25-27, 29, 31, 33, 35, 37, 39
Піщаний Брід, Чередніченко, 1-7, 9-12, 16, 18, 20
Піщаний Брід, Шевченко, 3-5, 5а, 8, 10-12, 14, 17-23, 25-26, 31, 37
Піщаний Брід, Шкільна, 2-4, 6, 8, 10
|ПС Головковка 2Т 35/10 кВ->Л1102 10 кВ->КТП-180 10/0.4 кВ
|24.01.2022 09:00
|24.01.2022 17:00
|Плановий ремонт
|06.01.2022
|Піщаний Брід, Соломко, 1-3, 5, 8-9, 12, 19-22, 25-27, 29, 31, 33, 35, 37, 39
Піщаний Брід, Чередніченко, 1-7, 9-12, 16, 18, 20
Піщаний Брід, Шевченко, 3-5, 5а, 8, 10-12, 14, 17-23, 25-26, 31, 37
Піщаний Брід, Шкільна, 2-4, 6, 8, 10
|ПС Головковка 2Т 35/10 кВ->Л1102 10 кВ->КТП-183 10/0.4 кВ
|24.01.2022 09:00
|24.01.2022 17:00
|Плановий ремонт
|06.01.2022
|Ізмайлівка, Озерна, 1, 5, 7, 9, 13, 15, 19, 25, 27, 31, 33, 39, 41, 43, 45, 47, 49
Ізмайлівка, Центральна, 1, 1а, 2-4, 4а, 5-8, 10-20, 22-23, 25-26, 29-30, 32-33, 36, 38-40
Ізмайлівка, Шевченко, 2, 4-8, 10-12, 16, 20, 22
|ПС Головковка 2Т 35/10 кВ->Л1102 10 кВ->КТП-186 10/0.4 кВ
|24.01.2022 09:00
|24.01.2022 17:00
|Плановий ремонт
|06.01.2022
|Гайок, Польова, 21
Пустельніково, Берегова, 1, 4-9, 11-14, 21-22, 24-25, 28, 31, 33, 35
Пустельніково, Лісова, 2-6, 8, 10-11, 11а, 13-14, 16, 18-19, 21, 23, 25-30, 32-35, 37-40, 42, 42а, 44, 46
Пустельніково, Щорса, 6, 20, 24, 55, 57
|Л1102 10 кВ->КТП-186 10/0.4 кВ->Ф1
|24.01.2022 09:00
|24.01.2022 17:00
|Плановий ремонт
|06.01.2022
|Пустельніково, Берегова, 1, 4-9, 11-14, 21-22, 24-25, 28, 31, 33
Пустельніково, Лісова, 2-6, 8, 10-11, 11а, 13-14, 16, 18-19, 21, 23, 25-30, 32-35, 37-40, 42, 42а, 44, 46
|Л196 10 кВ->КТП-102 10/0.4 кВ->Ф3
|24.01.2022 09:00
|24.01.2022 17:00
|Плановий ремонт
|06.01.2022
|Войнівка, Користівська, 65а
Войнівка, Кошового, 14-15, 15а, 16, 16а, 17, 17а, 18-20, 22-23, 23а, 24, 24а, 25-26, 26а, 27, 27а, 28-30, 30а, 33-34, 34а, 35, 35а, 36, 38а, 40, 40а
|Л196 10 кВ->КТП-102 10/0.4 кВ->Ф1
|24.01.2022 09:00
|24.01.2022 17:00
|Плановий ремонт
|06.01.2022
|Войнівка, Користівська, 1а, 2-10, 12-13, 15-17, 17а, 18-20, 20а, 20б, 22-29, 31-40, 42, 44, 46, 50
|Л1102 10 кВ->КТП-183 10/0.4 кВ->Ф2
|24.01.2022 09:00
|24.01.2022 17:00
|Плановий ремонт
|06.01.2022
|Ізмайлівка, Центральна, 1, 1а, 2-4, 4а, 5-8, 10-20, 22-23, 25-26, 29-30, 32-33, 36, 38-40
Ізмайлівка, Шевченко, 2, 4-8, 10-12, 16, 20, 22
|Л1102 10 кВ->КТП-183 10/0.4 кВ->Ф1
|24.01.2022 09:00
|24.01.2022 17:00
|Плановий ремонт
|06.01.2022
|Ізмайлівка, Озерна, 1, 5, 7, 9, 13, 15, 19, 25, 27, 31, 33, 39, 41, 43, 45, 47, 49
|Л1102 10 кВ->КТП-186 10/0.4 кВ->Ф2
|24.01.2022 09:00
|24.01.2022 17:00
|Плановий ремонт
|06.01.2022
|Гайок, Польова, 21
Пустельніково, Берегова, 35
Пустельніково, Щорса, 6, 20, 24, 55, 57
|ПС Войновка 2Т 35/10 кВ->Л196 10 кВ->КТП-102 10/0.4 кВ
|24.01.2022 09:00
|24.01.2022 17:00
|Плановий ремонт
|06.01.2022
|Войнівка, Верхня, 13
Войнівка, Користівська, 1а, 2-10, 12-13, 15-17, 17а, 18-20, 20а, 20б, 22-29, 31-40, 42-44, 46-47, 49-53, 56-57, 57а, 59-61, 63, 65, 65а
Войнівка, Кошового, 14-15, 15а, 16, 16а, 17, 17а, 18-20, 22-23, 23а, 24, 24а, 25-26, 26а, 27, 27а, 28-30, 30а, 33-34, 34а, 35, 35а, 36, 38а, 40, 40а
Войнівка, Мічуріна, 1-3, 5-8, 10-19, 21, 23А, 24-30, 32, 36, 38
|ПС АФДБ 2Т 35/6 кВ->Л625 6 кВ->РП-5 6/0.4 кВ
|24.01.2022 13:00
|24.01.2022 17:00
|Плановий ремонт
|16.12.2021
|Олександрія, 40 років Перемоги, 5, 9-10, 12
Олександрія, Бориса Нечерди, 5-8, 10-11, 13, 15
Олександрія, Кленова, 3-4, 10
Олександрія, Новопразьке шосе, 125, 129, 131, 133
|Л1230 6 кВ->КТП-1446 6/0.4 кВ->Ф2
|25.01.2022 09:00
|25.01.2022 17:00
|Плановий ремонт
|17.12.2021
|Олександрія, Новопетрівський пров., 3, 7
Олександрія, Промислова, 1, 3-19, 19А, 20, 22, 24
Олександрія, Селищна, 1-17, 19, 21-26, 28, 31, 33, 35, 37
Олександрія, Тихомирова, 15
|Л641 6 кВ->КТП-1313 6/0.4 кВ->Ф3
|25.01.2022 09:00
|25.01.2022 17:00
|Плановий ремонт
|21.12.2021
|Звенигородка, Садова, 33, 92, 94, 96, 98, 102, 104, 106, 108, 108а, 110, 112, 114, 116, 118
Звенигородка, Сосновий бор, 2, 2а, 12, 14, 20, 22, 26, 30
|Л6201 6 кВ->КТП-425 6/0.4 кВ->Ф4
|25.01.2022 09:00
|25.01.2022 17:00
|Плановий ремонт
|06.01.2022
|Веселе, Л.Українки, 12
|ПС Пантаевка 1Т 35/6 кВ->Л6201 6 кВ->КТП-425 6/0.4 кВ
|25.01.2022 09:00
|25.01.2022 17:00
|Плановий ремонт
|06.01.2022
|Веселе, Гагаріна, 1-8, 10-15, 30
Веселе, Затишна, 1а, 2-8, 10-13
Веселе, Зоряна, 1-13
Веселе, Л.Українки, 1а, 8-14, 17-19
Веселе, Першотравнева, 1-7
Веселе, Польова, 1, 3-4
Веселе, Садова, 1-2, 2а, 3-4, 4а, 5-6, 6а, 8, 8а, 9, 11-24, 34
Веселе, Чкалова, 1-14
|Л6201 6 кВ->КТП-425 6/0.4 кВ->Ф3
|25.01.2022 09:00
|25.01.2022 17:00
|Плановий ремонт
|06.01.2022
|Веселе, Гагаріна, 1-8, 10-15, 30
Веселе, Першотравнева, 1-7
Веселе, Польова, 1, 3-4
|Л6201 6 кВ->КТП-425 6/0.4 кВ->Ф2
|25.01.2022 09:00
|25.01.2022 17:00
|Плановий ремонт
|06.01.2022
|Веселе, Чкалова, 1-14
|Л6201 6 кВ->КТП-425 6/0.4 кВ->Ф1
|25.01.2022 09:00
|25.01.2022 17:00
|Плановий ремонт
|06.01.2022
|Веселе, Затишна, 1а, 2-8, 10-13
Веселе, Зоряна, 1-13
Веселе, Л.Українки, 1а, 8-11, 13-14, 17-19
Веселе, Садова, 1-2, 2а, 3-4, 4а, 5-6, 6а, 8, 8а, 9, 11-24, 34
|ПС Пантаевка 1Т 35/6 кВ->Л6201 6 кВ->КТП-426 6/0.4 кВ
|25.01.2022 09:00
|25.01.2022 17:00
|Плановий ремонт
|06.01.2022
|Веселе, Гагаріна, 6, 16-22, 22а, 23-32, 34
Веселе, Л.Українки, 1-2, 2б, 3-7, 16
Веселе, Садова, 5а, 7, 71, 27-33
|ПС Пантаевка 1Т 35/6 кВ->Л6201 6 кВ->КТП-424 6/0.4 кВ
|25.01.2022 09:00
|25.01.2022 17:00
|Плановий ремонт
|06.01.2022
|Веселе, Дорожня, 1
Веселе, Шевченка, 1-7
|Л6201 6 кВ->КТП-426 6/0.4 кВ->Ф1
|25.01.2022 09:00
|25.01.2022 17:00
|Плановий ремонт
|06.01.2022
|Веселе, Гагаріна, 6, 16-22, 22а, 23-32, 34
Веселе, Л.Українки, 1-2, 2б, 3-7, 16
Веселе, Садова, 5а, 7, 71, 27-33
|Л6201 6 кВ->КТП-424 6/0.4 кВ->Ф2
|25.01.2022 09:00
|25.01.2022 17:00
|Плановий ремонт
|06.01.2022
|Веселе, Дорожня, 1
Веселе, Шевченка, 1-7
|Л6201 6 кВ->КТП-424 6/0.4 кВ->Ф1
|25.01.2022 09:00
|25.01.2022 17:00
|Плановий ремонт
|06.01.2022
|ПС Добронадиевка 2Т 35/10 кВ->Л177 10 кВ->КТП-201 10/0.4 кВ
|25.01.2022 10:00
|25.01.2022 16:00
|Плановий ремонт
|10.01.2022
|ПС Александровка 1Т 35/10 кВ->Л152 10 кВ->КТП-158 10/0.4 кВ
|26.01.2022 09:00
|26.01.2022 17:00
|Плановий ремонт
|06.01.2022
|Мар’ївка, Кошового пров., 1, 3-6, 8-9, 11, 13
Мар’ївка, Кошового, 1, 5-7, 9-18, 20, 23-24, 26, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 46, 48, 52
Мар’ївка, Лісна, 1-8, 8а
Мар’ївка, Нагорна, 2-4, 6, 8-10, 11а, 12, 14
|Л196 10 кВ->КТП-102 10/0.4 кВ->Ф1
|26.01.2022 09:00
|26.01.2022 17:00
|Плановий ремонт
|06.01.2022
|Войнівка, Користівська, 1а, 2-10, 12-13, 15-17, 17а, 18-20, 20а, 20б, 22-29, 31-40, 42, 44, 46, 50
|ПС Александровка 1Т 35/10 кВ->Л152 10 кВ->КТП-156 10/0.4 кВ
|26.01.2022 09:00
|26.01.2022 17:00
|Плановий ремонт
|06.01.2022
|Глибоке, Баранова, 3, 5, 9-10, 10а, 12, 12а, 16, 19, 24
Глибоке, Осипенко, 1-3, 7, 10, 13, 25
|Л152 10 кВ->КТП-156 10/0.4 кВ->Ф1
|26.01.2022 09:00
|26.01.2022 17:00
|Плановий ремонт
|06.01.2022
|Глибоке, Баранова, 3, 5, 9-10, 10а, 12, 12а, 16, 19, 24
Глибоке, Осипенко, 1-3, 7, 10, 13, 25
|Л152 10 кВ->КТП-158 10/0.4 кВ->Ф1
|26.01.2022 09:00
|26.01.2022 17:00
|Плановий ремонт
|06.01.2022
|Мар’ївка, Кошового пров., 1, 3-6, 8-9, 11, 13
Мар’ївка, Кошового, 1, 5-7, 9-18, 20, 23-24, 26, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 46, 48, 52
Мар’ївка, Нагорна, 2-4, 6, 8-10, 11а, 12, 14
|Л152 10 кВ->КТП-156 10/0.4 кВ->Ф2
|26.01.2022 09:00
|26.01.2022 17:00
|Плановий ремонт
|06.01.2022
|Л152 10 кВ->КТП-158 10/0.4 кВ->Ф2
|26.01.2022 09:00
|26.01.2022 17:00
|Плановий ремонт
|06.01.2022
|Мар’ївка, Лісна, 1-8, 8а
|ПС Александровка 1Т 35/10 кВ->Л152 10 кВ->КТП-159 10/0.4 кВ
|26.01.2022 09:00
|26.01.2022 17:00
|Плановий ремонт
|06.01.2022
|Вільний Посад, Мочалова, 1, 4-6, 6А, 7-9, 12-13, 16-17, 17а, 19, 21-23, 25-28, 31-34, 38-39, 41
|Л152 10 кВ->КТП-159 10/0.4 кВ->Ф1
|26.01.2022 09:00
|26.01.2022 17:00
|Плановий ремонт
|06.01.2022
|Вільний Посад, Мочалова, 1, 4-6, 6А, 7-9, 12-13, 16-17, 17а, 19, 21-23, 25-28, 31-34, 38-39, 41
|Л196 10 кВ->КТП-102 10/0.4 кВ->Ф3
|26.01.2022 09:00
|26.01.2022 17:00
|Плановий ремонт
|06.01.2022
|Войнівка, Користівська, 65а
Войнівка, Кошового, 14-15, 15а, 16, 16а, 17, 17а, 18-20, 22-23, 23а, 24, 24а, 25-26, 26а, 27, 27а, 28-30, 30а, 33-34, 34а, 35, 35а, 36, 38а, 40, 40а
|ПС Войновка 2Т 35/10 кВ->Л196 10 кВ->КТП-102 10/0.4 кВ
|26.01.2022 09:00
|26.01.2022 17:00
|Плановий ремонт
|06.01.2022
|Войнівка, Верхня, 13
Войнівка, Користівська, 1а, 2-10, 12-13, 15-17, 17а, 18-20, 20а, 20б, 22-29, 31-40, 42-44, 46-47, 49-53, 56-57, 57а, 59-61, 63, 65, 65а
Войнівка, Кошового, 14-15, 15а, 16, 16а, 17, 17а, 18-20, 22-23, 23а, 24, 24а, 25-26, 26а, 27, 27а, 28-30, 30а, 33-34, 34а, 35, 35а, 36, 38а, 40, 40а
Войнівка, Мічуріна, 1-3, 5-8, 10-19, 21, 23А, 24-30, 32, 36, 38
|Л605 35 кВ->ПС Добронадиевка 1Т 35/10 кВ->Л171 10 кВ
|26.01.2022 09:00
|26.01.2022 17:00
|Плановий ремонт
|16.12.2021
|Добронадіївка, Гагаріна, 1-2, 5, 8-9, 11-13, 15, 17-18, 20-22, 25-26, 29-34, 36, 38, 41-42, 44, 49, 52-53, 55, 55а, 58-61
Добронадіївка, Польова, 1-12, 14-18, 21, 23-26, 28, 31-32, 34-35, 37-43, 46-47, 49-51, 54-62
Добронадіївка, Привокзальна, 3-8, 11, 13-23, 25-28, 30-31, 35-39, 42-43, 45, 48-49
|Л641 6 кВ->КТП-1313 6/0.4 кВ->Ф3
|26.01.2022 09:00
|26.01.2022 17:00
|Плановий ремонт
|21.12.2021
|Звенигородка, Садова, 33, 92, 94, 96, 98, 102, 104, 106, 108, 108а, 110, 112, 114, 116, 118
Звенигородка, Сосновий бор, 2, 2а, 12, 14, 20, 22, 26, 30
|Л1230 6 кВ->КТП-1446 6/0.4 кВ->Ф3
|26.01.2022 09:00
|26.01.2022 17:00
|Плановий ремонт
|17.12.2021
|Олександрія, Новопразьке шосе, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95
Олександрія, Філатова, 1-3, 3А, 4-14, 16, 16А, 18, 18А, 20, 20А, 21-28, 30, 32.
|ПС ПТО 2Т 150/35/10 кВ->Л45 10 кВ->МТП-1462 10/0.4 кВ
|26.01.2022 09:00
|26.01.2022 14:00
|Плановий ремонт
|16.12.2021
|Л45 10 кВ->КТП-1038 10/0.4 кВ->Ф6
|26.01.2022 09:00
|26.01.2022 17:00
|Плановий ремонт
|16.12.2021
|Олександрія, Бориса Йогансона пров., 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26
Олександрія, Кіндрата Рожнова пров., 1, 1А, 2-10, 12-15, 17-20, 22-24, 26, 30, 32
Олександрія, Кропивницького пров., 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29
Олександрія, Пилипа Гриценка, 82А
|ПС АФДБ 2Т 35/6 кВ->Л628 6 кВ->МТП-1463 6/0.4 кВ
|27.01.2022 09:00
|27.01.2022 14:00
|Плановий ремонт
|16.12.2021
|Л1230 6 кВ->КТП-1446 6/0.4 кВ->Ф1
|27.01.2022 09:00
|27.01.2022 17:00
|Плановий ремонт
|17.12.2021
|Олександрія, Зої Космодем’янської, 1, 1А, 2а, 3-6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24
Олександрія, Новопразьке шосе, 71, 73, 75, 77
Олександрія, Промислова, 21, 25, 25А, 27-28, 30, 32-34, 34А, 35-60, 62
Олександрія, Тихомирова, 24-33, 33А, 34-36, 38-42, 42А, 43-60
|Л610 35 кВ->ПС С-з Техникум 1Т 35/6 кВ->Л641 6 кВ
|27.01.2022 09:00
|27.01.2022 17:00
|Плановий ремонт
|21.12.2021
|Звенигородка, Берегова, 1-14, 14А, 15-28, 30, 30А, 31-35, 37, 39, 41, 41А, 43, 45, 47, 49, 49А, 51
Звенигородка, Братів Петріченко, 1, 1А, 2-17, 17А, 18-40, 43-45, 45А, 47-52, 54-59, 61-70, 72, 74, 76, 78, 80, 80А, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108
Звенигородка, Гагаріна, 1, 1А, 2-6, 8, 10, 12
Звенигородка, Зоряна, 15
Звенигородка, Інгулецька, 1, 3-14, 16, 16А, 17-22, 22А, 22Б, 23-39, 41, 43, 45
Звенигородка, Перемоги, 1, 3, 3А, 4-6
Звенигородка, Попова, 1-11, 13, 15, 17-19, 21, 23, 25-26, 34, 36, 42, 44-45, 47, 51А, 53б, 57А, 61, 63Б
Звенигородка, Садова, 2, 2А, 3-4, 4А, 5-8, 8К1, 9-21, 21А, 22-28, 30-38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 74А, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 102, 104, 106, 108, 108а, 110, 112, 114, 116, 118
Звенигородка, Сосновий бор, 2, 2а, 12, 14, 20, 22, 26, 30
Звенигородка, Центральна, 1-2, 2А, 3-6, 8, 10-17, 19, 21-24, 26-31, 33, 33А, 34-36, 38, 40, 42
Звенигородка, Шевченко, 1-2, 2Б, 3-6, 6А, 7, 9-12, 12А, 13-34, 34А, 35-48, 50-63, 65-66, 68, 70, 72, 74, 76, 80, 82, 82А, 84
Звенигородка, Шкільна, 2, 2А, 3, 3А, 4-5, 7, 9
Олександро-Степанівка, Кооператив Уют, 55
|Л196 10 кВ->КТП-102 10/0.4 кВ->Ф1
|27.01.2022 09:00
|27.01.2022 17:00
|Плановий ремонт
|06.01.2022
|Войнівка, Користівська, 1а, 2-10, 12-13, 15-17, 17а, 18-20, 20а, 20б, 22-29, 31-40, 42, 44, 46, 50
|Л1101 10 кВ->КТП-79 10/0.4 кВ->Ф2
|27.01.2022 09:00
|27.01.2022 17:00
|Плановий ремонт
|06.01.2022
|Головківка, Миру, 92, 98, 100, 102, 106, 108, 110, 112-113, 115, 121, 126, 132, 134, 136, 140, 142, 144, 146
|ПС Войновка 2Т 35/10 кВ->Л196 10 кВ->КТП-102 10/0.4 кВ
|27.01.2022 09:00
|27.01.2022 17:00
|Плановий ремонт
|06.01.2022
|Войнівка, Верхня, 13
Войнівка, Користівська, 1а, 2-10, 12-13, 15-17, 17а, 18-20, 20а, 20б, 22-29, 31-40, 42-44, 46-47, 49-53, 56-57, 57а, 59-61, 63, 65, 65а
Войнівка, Кошового, 14-15, 15а, 16, 16а, 17, 17а, 18-20, 22-23, 23а, 24, 24а, 25-26, 26а, 27, 27а, 28-30, 30а, 33-34, 34а, 35, 35а, 36, 38а, 40, 40а
Войнівка, Мічуріна, 1-3, 5-8, 10-19, 21, 23А, 24-30, 32, 36, 38
|Л1101 10 кВ->КТП-235 10/0.4 кВ->Ф2
|27.01.2022 09:00
|27.01.2022 17:00
|Плановий ремонт
|06.01.2022
|Головківка, Центральна, 104, 106, 122, 171, 173, 175, 177, 179, 183, 187, 189, 191, 195, 197, 199
|Л1101 10 кВ->КТП-235 10/0.4 кВ->Ф1
|27.01.2022 09:00
|27.01.2022 17:00
|Плановий ремонт
|06.01.2022
|Головківка, Коцюбинського, 2-4, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24
|ПС Головковка 1Т 35/10 кВ->Л1101 10 кВ->КТП-235 10/0.4 кВ
|27.01.2022 09:00
|27.01.2022 17:00
|Плановий ремонт
|06.01.2022
|Головківка, Коцюбинського, 2-4, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24
Головківка, Центральна, 104, 106, 122, 171, 173, 175, 177, 179, 183, 187, 189, 191, 195, 197, 199
|Л196 10 кВ->КТП-102 10/0.4 кВ->Ф2
|27.01.2022 09:00
|27.01.2022 17:00
|Плановий ремонт
|06.01.2022
|Войнівка, Верхня, 13
Войнівка, Користівська, 43, 47, 49, 51-53, 56-57, 57а, 59-61, 63, 65
Войнівка, Мічуріна, 1-3, 5-8, 10-19, 21, 23А, 24-30, 32, 36, 38
|Л196 10 кВ->КТП-102 10/0.4 кВ->Ф3
|27.01.2022 09:00
|27.01.2022 17:00
|Плановий ремонт
|06.01.2022
|Войнівка, Користівська, 65а
Войнівка, Кошового, 14-15, 15а, 16, 16а, 17, 17а, 18-20, 22-23, 23а, 24, 24а, 25-26, 26а, 27, 27а, 28-30, 30а, 33-34, 34а, 35, 35а, 36, 38а, 40, 40а
|Л1101 10 кВ->КТП-79 10/0.4 кВ->Ф1
|27.01.2022 09:00
|27.01.2022 17:00
|Плановий ремонт
|06.01.2022
|Головківка, Миру, 82, 91, 99, 105
|Л1101 10 кВ->КТП-74 10/0.4 кВ->Ф2
|27.01.2022 09:00
|27.01.2022 17:00
|Плановий ремонт
|06.01.2022
|Головківка, Центральна, 90, 92, 94, 96, 98, 102, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169
Головківка, Центральний пров., 15
|Л1101 10 кВ->КТП-74 10/0.4 кВ->Ф1
|27.01.2022 09:00
|27.01.2022 17:00
|Плановий ремонт
|06.01.2022
|Головківка, Центральна, 4, 6а, 12, 16, 18, 22, 26, 28, 30, 32, 36, 38, 40а, 45-48, 50, 52, 52а, 54-55, 57, 59-60, 62-63, 65, 68, 70-76, 78-82, 84-88, 91, 93, 95, 97, 99, 103, 105, 107-109, 111, 113-116, 119-121, 124-125, 125а, 126-128, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 274, 287
|ПС Головковка 1Т 35/10 кВ->Л1101 10 кВ->КТП-74 10/0.4 кВ
|27.01.2022 09:00
|27.01.2022 17:00
|Плановий ремонт
|06.01.2022
|Головківка, Центральна, 4, 6а, 12, 16, 18, 22, 26, 28, 30, 32, 36, 38, 40а, 45-48, 50, 52, 52а, 54-55, 57, 59-60, 62-63, 65, 68, 70-76, 78-82, 84-88, 90-99, 102-103, 105, 107-109, 111, 113-116, 119-121, 124-125, 125а, 126-128, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 274, 287
Головківка, Центральний пров., 15
|ПС Головковка 1Т 35/10 кВ->Л1101 10 кВ->КТП-79 10/0.4 кВ
|27.01.2022 09:00
|27.01.2022 17:00
|Плановий ремонт
|06.01.2022
|Головківка, Миру, 82, 91-92, 98-100, 102, 105-106, 108, 110, 112-113, 115, 121, 126, 132, 134, 136, 140, 142, 144, 146
|Л610 35 кВ->ПС С-з Техникум 1Т 35/6 кВ->Л641 6 кВ
|27.01.2022 09:00
|27.01.2022 17:00
|Заміна проводів, підключення ввода
|Приєднання.
|06.01.2022
|Звенигородка, Берегова, 1-14, 14А, 15-28, 30, 30А, 31-35, 37, 39, 41, 41А, 43, 45, 47, 49, 49А, 51
Звенигородка, Братів Петріченко, 1, 1А, 2-17, 17А, 18-40, 43-45, 45А, 47-52, 54-59, 61-70, 72, 74, 76, 78, 80, 80А, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108
Звенигородка, Гагаріна, 1, 1А, 2-6, 8, 10, 12
Звенигородка, Зоряна, 15
Звенигородка, Інгулецька, 1, 3-14, 16, 16А, 17-22, 22А, 22Б, 23-39, 41, 43, 45
Звенигородка, Перемоги, 1, 3, 3А, 4-6
Звенигородка, Попова, 1-11, 13, 15, 17-19, 21, 23, 25-26, 34, 36, 42, 44-45, 47, 51А, 53б, 57А, 61, 63Б
Звенигородка, Садова, 2, 2А, 3-4, 4А, 5-8, 8К1, 9-21, 21А, 22-28, 30-38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 74А, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 102, 104, 106, 108, 108а, 110, 112, 114, 116, 118
Звенигородка, Сосновий бор, 2, 2а, 12, 14, 20, 22, 26, 30
Звенигородка, Центральна, 1-2, 2А, 3-6, 8, 10-17, 19, 21-24, 26-31, 33, 33А, 34-36, 38, 40, 42
Звенигородка, Шевченко, 1-2, 2Б, 3-6, 6А, 7, 9-12, 12А, 13-34, 34А, 35-48, 50-63, 65-66, 68, 70, 72, 74, 76, 80, 82, 82А, 84
Звенигородка, Шкільна, 2, 2А, 3, 3А, 4-5, 7, 9
Олександро-Степанівка, Кооператив Уют, 55
|ПС Краснокаменка 1Т 35/10 кВ->Л131 10 кВ->КТП-188 10/0.4 кВ
|27.01.2022 10:00
|27.01.2022 16:00
|Плановий ремонт
|11.01.2022
|ПС Краснокаменка 1Т 35/10 кВ->Л132 10 кВ->КТП-228 10/0.4 кВ
|28.01.2022 09:00
|28.01.2022 17:00
|Плановий ремонт
|06.01.2022
|Л132 10 кВ->КТП-262 10/0.4 кВ->Ф1
|28.01.2022 09:00
|28.01.2022 17:00
|Плановий ремонт
|06.01.2022
|Михайлівка, Матросова, 7а, 9
Михайлівка, Нова, 1-3, 3А, 4-10, 12-13
|Л132 10 кВ->КТП-228 10/0.4 кВ->Ф1
|28.01.2022 09:00
|28.01.2022 17:00
|Плановий ремонт
|06.01.2022
|Л132 10 кВ->КТП-228 10/0.4 кВ->Ф2
|28.01.2022 09:00
|28.01.2022 17:00
|Плановий ремонт
|06.01.2022
|ПС Краснокаменка 1Т 35/10 кВ->Л132 10 кВ->КТП-262 10/0.4 кВ
|28.01.2022 09:00
|28.01.2022 17:00
|Плановий ремонт
|06.01.2022
|Михайлівка, Матросова, 1-6, 7а, 8-10, 10б
Михайлівка, Нова, 1-3, 3А, 4-10, 12-13
|Л132 10 кВ->КТП-262 10/0.4 кВ->Ф2
|28.01.2022 09:00
|28.01.2022 17:00
|Плановий ремонт
|06.01.2022
|Михайлівка, Матросова, 1-6, 8, 10, 10б
|Л1230 6 кВ->КТП-1446 6/0.4 кВ->Ф2
|28.01.2022 09:00
|28.01.2022 17:00
|Плановий ремонт
|17.12.2021
|Олександрія, Новопетрівський пров., 3, 7
Олександрія, Промислова, 1, 3-19, 19А, 20, 22, 24
Олександрія, Селищна, 1-17, 19, 21-26, 28, 31, 33, 35, 37
Олександрія, Тихомирова, 15
|ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ->КТП-194 10/0.4 кВ
|28.01.2022 10:00
|28.01.2022 16:00
|Плановий ремонт
|11.01.2022
|Куколівка, Центральна, 34а, 38, 39а, 40, 42-43, 46-50, 52-58, 62, 64, 64а, 65-66, 86, 92, 99, 119
|Л6203 6 кВ->КТП-86 6/0.4 кВ->Ф1
|28.01.2022 10:00
|28.01.2022 16:00
|Плановий ремонт
|10.01.2022
|Ясинуватка, Млинова, 1, 3-6, 10, 12, 14-20, 23-26, 29-36, 38, 40-41, 45, 47
Ясинуватка, Центральна, 4
|ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ->КТП-194 10/0.4 кВ
|31.01.2022 00:00
|31.01.2022 16:00
|Плановий ремонт
|11.01.2022
|Куколівка, Центральна, 34а, 38, 39а, 40, 42-43, 46-50, 52-58, 62, 64, 64а, 65-66, 86, 92, 99, 119
|ПС Краснокаменка 1Т 35/10 кВ->Л132 10 кВ->КТП-359 10/0.4 кВ
|31.01.2022 09:00
|31.01.2022 17:00
|Плановий ремонт
|06.01.2022
|Ульянівка, Квіткова, 2, 4, 4а, 7, 17а, 19а
Ульянівка, Квітнева, 1а, 4
Ульянівка, Нова, 1, 1а, 2-3, 3а, 4-5, 7, 9, 11, 13, 13а, 15, 17а, 18, 19а, 20-26, 28, 30, 31А, 32-33
Ульянівка, Центральна, 4
Ульянівка, Шосейний, 1-2, 2а, 3
Ульянівка, Ювілейна, 1-7, 9-12, 12а, 13-16, 18, 18а, 20а, 21-24, 26а, 27, 29, 29а, 31-33, 35-36
|Л61 6 кВ->КТП-1135 6/0.4 кВ->Ф2
|31.01.2022 09:00
|31.01.2022 14:00
|Плановий ремонт
|16.12.2021
|Олександрія, 6-го Грудня, 201, 203, 205, 207, 209, 211, 215, 217, 219, 219А, 221, 223, 254, 256, 258, 260, 260А, 262, 264, 264А, 266, 270, 272, 274, 276, 278, 280, 282, 2821
Олександрія, Брюллова пров., 1-2, 2А, 2Б, 3-11, 13, 15, 17, 19, 26
Олександрія, Сосюри, 1-4, 6, 6А, 7-12, 14-18, 18А, 19-20, 20а, 21-22, 22А, 37
|Л1230 6 кВ->КТП-1446 6/0.4 кВ->Ф3
|31.01.2022 09:00
|31.01.2022 17:00
|Плановий ремонт
|17.12.2021
|Олександрія, Новопразьке шосе, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95
Олександрія, Філатова, 1-3, 3А, 4-14, 16, 16А, 18, 18А, 20, 20А, 21-28, 30, 32.
|Л132 10 кВ->КТП-359 10/0.4 кВ->Ф1
|31.01.2022 09:00
|31.01.2022 17:00
|Плановий ремонт
|06.01.2022
|Ульянівка, Квіткова, 2, 4, 4а, 7, 17а, 19а
Ульянівка, Квітнева, 1а, 4
Ульянівка, Нова, 17а, 19а
Ульянівка, Центральна, 4
Ульянівка, Шосейний, 1-2, 2а, 3
|Л132 10 кВ->КТП-359 10/0.4 кВ->Ф2
|31.01.2022 09:00
|31.01.2022 17:00
|Плановий ремонт
|06.01.2022
|Ульянівка, Квіткова, 4
Ульянівка, Нова, 1, 1а, 2-3, 3а, 4-5, 7, 9, 11, 13, 13а, 15, 18, 19а, 20-26, 28, 30, 31А, 32-33
|Л132 10 кВ->КТП-359 10/0.4 кВ->Ф3
|31.01.2022 09:00
|31.01.2022 17:00
|Плановий ремонт
|06.01.2022
|Ульянівка, Ювілейна, 1-7, 9-12, 12а, 13-16, 18, 18а, 20а, 21-24, 26а, 27, 29, 29а, 31-33, 35-36
|ПС Краснокаменка 1Т 35/10 кВ->Л132 10 кВ->КТП-263 10/0.4 кВ
|31.01.2022 09:00
|31.01.2022 17:00
|Плановий ремонт
|06.01.2022
|Червоний Поділ, Перемоги, 17
Червоний Поділ, Подол, 2А, 3А, 4А, 6А, 7А, 8, 9А
|Л132 10 кВ->КТП-263 10/0.4 кВ->Ф1
|31.01.2022 09:00
|31.01.2022 17:00
|Плановий ремонт
|06.01.2022
|Червоний Поділ, Перемоги, 17
Червоний Поділ, Подол, 2А, 3А, 4А, 6А, 7А, 8, 9А
|Л132 10 кВ->КТП-263 10/0.4 кВ->Ф2
|31.01.2022 09:00
|31.01.2022 17:00
|Плановий ремонт
|06.01.2022
|Л132 10 кВ->КТП-413 10/0.4 кВ->Ф1
|01.02.2022 09:00
|01.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|19.01.2022
|Тарасівка, Сорокіна, 11-15, 17, 17а, 18-21, 23-27, 29, 32, 35, 38, 40
|ПС Радуга 2Т 35/6 кВ->Л621Р 6 кВ->ЗТП-1052 6/0.4 кВ
|01.02.2022 09:00
|01.02.2022 14:00
|Плановий ремонт
|19.01.2022
|Олександрія, Бульварна, 41
Олександрія, Григорія Сокальського, 57, 59, 61, 63, 65
Олександрія, Діброви, 74, 80
Олександрія, Захисників України, 50
Олександрія, Першотравнева, 38, 40, 42, 44, 83, 85, 87, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115
Олександрія, Червнева, 2, 7, 9
|ПС ПТО 1Т 150/35/10 кВ->Л17 10 кВ
|01.02.2022 09:00
|01.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|19.01.2022
|Андріївка, Гагаріна, 1-3, 5-18, 26, 28, 30, 32
Андріївка, Коркосівка, 12-13
Андріївка, Молодіжна, 1-8, 10, 12-20, 22-32, 34
Андріївка, Набережна, 1, 3-9, 9а, 10, 12-13, 15, 21, 25, 27
Андріївка, Садова, 1-2, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 25
Андріївка, Степова, 1, 3, 3а, 5, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 21а, 23, 25, 29, 33
Андріївка, Центральна, 1-3, 5-7, 9-22, 24-25, 25а, 27, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58
Андріївка, Чкалова, 2-3, 5-6, 7а, 8-12, 14, 16-22, 24а, 26, 28, 32, 36, 38-40, 42
В.Орел, Леніна, 4, 9, 14-16, 16а, 18, 21, 22а, 25-27, 29, 31, 33, 37, 41, 43, 45-46, 48, 65а, 67, 69, 73, 77
Мала Березівка, Набережна, 7А, 9А, 11, 53
Степанівка, Гоголя, 1-4, 6-10, 12, 15-16, 19, 21-23
Степанівка, Польова, 2, 2А, 4, 4а, 5, 8, 12, 16, 20, 22, 24, 26А, 28, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 46а, 48, 48А, 52, 66
Степанівка, Садова, 1, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 24
Степанівка, Урожайна, 2, 6-7, 10-11, 13, 13а, 19, 22, 35, 39, 47, 49, 51, 53, 57, 63, 65, 71, 75, 81
Сургани, Куколівське шосе, 23
Сургани, Мира, 7-8, 8А, 9, 11-13, 15-18, 18А, 20-23, 26-27, 27а, 28а, 29, 31-34, 37, 39-40, 43, 43а, 45, 47-48, 51, 53а, 54, 56, 58а, 61-63, 65
Сургани, Молодіжна, 1-8
Сургани, Уч.хоз, 2, 5, 9, 13, 21, 22А, 23
|ПС Радуга 1Т 35/6 кВ->Л615 6 кВ->ЗТП-1035 1Т 6/0.4 кВ
|01.02.2022 13:00
|01.02.2022 16:00
|Плановий ремонт
|19.01.2022
|Олександрія, Братська, 52
Олександрія, Перспективна, 18, 20
Олександрія, пр.Соборний, 67
Олександрія, Учительський пров., 1-5, 5А, 6-8, 10, 12, 14, 16-17
|ПС Радуга 1Т 35/6 кВ->Л615 6 кВ->ЗТП-1035 2Т 6/0.4 кВ
|01.02.2022 13:00
|01.02.2022 16:00
|Плановий ремонт
|19.01.2022
|Олександрія, Перспективна, 28
|Л155 10 кВ->КТП-196 10/0.4 кВ->Ф1
|02.02.2022 09:00
|02.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|19.01.2022
|Куколівка, Вишнева, 2-9, 11-17, 19, 21-25, 27, 29-37, 40-41, 43-44, 46-47, 50-56, 58, 60
|ПС Н. Прага 1Т 35/10 кВ->Л112 10 кВ->КТП-107 10/0.4 кВ
|02.02.2022 09:00
|02.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|19.01.2022
|Нова Прага, Набережна, 12, 14, 16, 18-19, 21-27, 29, 29а, 30-37, 37а, 38-40, 42-43, 43а, 44-45, 47-51, 53-57, 59, 61, 61а, 63, 63а, 65, 67а, 67б
Нова Прага, Соборна, 2
Нова Прага, Тітаренко, 2
|ПС Н. Прага 1Т 35/10 кВ->Л117 10 кВ->КТП-3 10/0.4 кВ
|02.02.2022 09:00
|02.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|19.01.2022
|Григорівка, Дібровна, 41
Григорівка, Либідська, 3-5, 7, 7А, 10-12, 32, 38, 42, 46, 52
Григорівка, Озерна, 2, 6, 8, 14
Григорівка, Польова, 5
Нова Прага, Дружний пров., 3
|Л112 10 кВ->КТП-107 10/0.4 кВ->Ф1
|02.02.2022 09:00
|02.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|19.01.2022
|Нова Прага, Набережна, 38, 40, 42, 44-45, 47-51, 53-57, 59, 61, 61а, 63, 63а, 65, 67а, 67б
|Л112 10 кВ->КТП-107 10/0.4 кВ->Ф2
|03.02.2022 09:00
|03.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|19.01.2022
|Нова Прага, Набережна, 12, 14, 16, 18-19, 21-27, 29, 29а, 30-37, 37а, 39, 43, 43а
Нова Прага, Соборна, 2
Нова Прага, Тітаренко, 2
|ПС Н-Александровка 2Т 35/10 кВ->Л164 10 кВ->КТП-68 10/0.4 кВ
|03.02.2022 09:00
|03.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|19.01.2022
|ПС Н-Александровка 2Т 35/10 кВ->Л164 10 кВ->КТП-139 10/0.4 кВ
|03.02.2022 09:00
|03.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|19.01.2022
|Косівка, Лугова, 6-8, 13, 17, 19-20, 22-23, 26, 28, 32, 34-35, 38-39, 41-42, 44, 47, 49-52, 54-55, 60, 62, 63а, 66
Косівка, Шевченка, 8, 10, 14, 21, 25-27, 29, 31, 33, 35, 37, 43, 47, 49, 51, 53, 55
|Л155 10 кВ->КТП-196 10/0.4 кВ->Ф1
|03.02.2022 09:00
|03.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|19.01.2022
|Куколівка, Вишнева, 2-9, 11-17, 19, 21-25, 27, 29-37, 40-41, 43-44, 46-47, 50-56, 58, 60
|ПС Н-Александровка 2Т 35/10 кВ->Л164 10 кВ->КТП-140 10/0.4 кВ
|03.02.2022 09:00
|03.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|19.01.2022
|Косівка, Гагаріна, 45, 47, 49, 51, 53, 55
Косівка, Культури, 1, 3, 5-12, 14-15, 18, 20, 22-23, 25-26, 28, 30, 33, 35, 37, 39
Косівка, Млинова, 1-2, 4-5, 11а, 15а
Косівка, Молодіжна, 1-8, 10-11, 13, 15-16, 18-21, 23
Косівка, Нова, 23, 28, 32, 34, 36
Косівка, Першотравнева, 6-8, 10-14, 16, 17а, 18, 20-23, 23а, 24-26, 26а, 26Б, 26В, 27, 30, 32, 34, 36, 56
|ПС Радуга 2Т 35/6 кВ->Л6111 6 кВ->КТП-1460 6/0.4 кВ
|03.02.2022 09:00
|03.02.2022 14:00
|Плановий ремонт
|19.01.2022
|Л613 6 кВ->КТП-1023 6/0.4 кВ->Ф2
|03.02.2022 09:00
|03.02.2022 14:00
|Плановий ремонт
|20.01.2022
|Олександрія, Вугільна, 1, 3-9, 9А, 9Б, 10, 10А, 11, 13, 15-21, 25, 25А, 27
Олександрія, Івана Піянзіна пров., 1-5, 7-16, 18, 20, 22, 24, 26
Олександрія, Маршала Ворошилова пров., 1-2, 2А, 3-12, 14, 14а, 15, 15А, 16-17, 19, 21, 23
Олександрія, Партизанська, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72-83, 83б, 84-103, 105-110, 112-113, 115
Олександрія, Раскової пров., 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14
Олександрія, Толстого пров., 1-14
|ПС Радуга 2Т 35/6 кВ->Л621Р 6 кВ->ЗТП-1014 6/0.4 кВ
|03.02.2022 13:00
|03.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|19.01.2022
|ПС Замфировка 35/10 кВ->Л1122 10 кВ->КТП-281 10/0.4 кВ
|04.02.2022 09:00
|04.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|19.01.2022
|Костянтинівка, Центральна, 1-3, 5-13, 15-17, 19, 21, 23-24, 24а, 26, 28, 34, 36-39, 43, 45
|ПС Замфировка 35/10 кВ->Л1122 10 кВ->КТП-130 10/0.4 кВ
|04.02.2022 09:00
|04.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|19.01.2022
|Костянтинівка, Вишнева, 4, 8, 10, 13а, 18, 23, 27, 30-31, 33, 35, 37
Костянтинівка, Садова, 2, 12
Костянтинівка, Степова, 2, 5, 7
Костянтинівка, Центральна, 22, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50а, 51-56, 58-65, 67, 69, 71, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 93, 95, 97, 99, 101, 105, 109, 111, 115, 117, 125
|Л132 10 кВ->КТП-413 10/0.4 кВ->Ф2
|04.02.2022 09:00
|04.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|19.01.2022
|Тарасівка, Сорокіна, 1, 7, 9
|Л112 10 кВ->КТП-410 10/0.4 кВ->Ф1
|04.02.2022 09:00
|04.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|19.01.2022
|Нова Прага, Садова, 40, 42, 44, 46, 50, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 83-87, 89, 93, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 149, 155
|Л192 10 кВ->КТП-205 10/0.4 кВ->Ф2
|04.02.2022 09:00
|04.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|19.01.2022
|Войнівка, Центральна, 126, 128, 130, 130а, 132, 152-158, 158а, 158б, 159, 159а, 161, 161а, 163
|ПС Радуга 1Т 35/6 кВ->Л611 6 кВ->ЗТП-1099 6/0.4 кВ
|04.02.2022 10:00
|04.02.2022 16:00
|Плановий ремонт
|19.01.2022
|Олександрія, Герцена пров., 1-15, 17, 19, 21
Олександрія, Довженка пров., 1-10, 12, 14, 16
Олександрія, Залізнична, 1
Олександрія, Максима Бендерова, 15, 15А, 17, 19, 21-28, 28А, 29-38, 38А, 39, 41, 43, 47, 49, 51
Олександрія, Марії Заньковецької, 1, 1Б, 2-9, 11
Олександрія, Осипенка, 2-7, 8а, 9-14, 16-27, 29-32, 34-45, 47, 49, 51, 53
Олександрія, Студентська, 47, 49, 51, 53-54, 58А, 60, 62, 64
Олександрія, Транспортний пров., 1-25, 27
|ПС Радуга 1Т 35/6 кВ->Л611 6 кВ->КТП-1067 6/0.4 кВ
|04.02.2022 10:00
|04.02.2022 16:00
|Плановий ремонт
|19.01.2022
|Олександрія, Березівська, 1-6, 7А, 8-17, 19, 21, 23
Олександрія, Заслонова пров., 1, 3-6, 6А, 7-45, 47
Олександрія, Максима Бендерова, 42, 44, 46, 46А, 48, 50, 52-57, 57А, 58-61, 61А, 62-66, 66А, 67, 67А, 68-72, 73А, 74-75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 87А
Олександрія, Олександра Горського пров., 1-9, 11-12, 12А, 13-16, 18-20, 22-28, 30, 30А, 32, 34, 36, 40, 42, 44, 46, 48, 50
Олександрія, Осипенка, 46, 48, 50, 52, 54-70, 72-77, 79-103, 105, 107, 109, 111
|ПС Замфировка 35/10 кВ->Л1122 10 кВ->КТП-129 10/0.4 кВ
|07.02.2022 09:00
|07.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|19.01.2022
|Костянтинівка, Голуба, 12, 15, 17-18, 20, 23
Костянтинівка, Лугова, 1-2, 4, 6, 10
Костянтинівка, Тиха, 1, 4-5, 7-8, 10, 12-14, 16, 19
|ПС Замфировка 35/10 кВ->Л1122 10 кВ->КТП-572 10/0.4 кВ
|07.02.2022 09:00
|07.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|19.01.2022
|Костянтинівка, Гагаріна, 2, 4-9, 13-14, 17-18, 23, 25, 30, 32
|ПС Сахзавод 2Т 35/6 кВ->Л604 6 кВ->КТП-72 6/0.4 кВ
|07.02.2022 09:00
|07.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|19.01.2022
|Приютівка, Береговий пров., 1-3, 3а, 4, 6-10
Приютівка, Спортивний пров., 1-7
Приютівка, Центральна, 5, 7, 9, 11, 13, 14а, 14в, 16, 18, 28, 30, 32, 32А, 34
|ПС Замфировка 35/10 кВ->Л1122 10 кВ->КТП-128 10/0.4 кВ
|07.02.2022 09:00
|07.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|19.01.2022
|Костянтинівка, Братська, 8, 12, 36, 38, 40, 44, 48, 50, 54, 56, 58, 66, 70, 72, 74
|Л804 35 кВ->ПС Краснокаменка 2Т 35/10 кВ->Л135 10 кВ
|07.02.2022 09:00
|07.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|19.01.2022
|Червона Кам’янка, Гагаріна, 39, 41, 43, 45, 47, 49-51, 54-56, 58-60, 62-63, 65-66, 69-70, 72, 74, 77-79, 82, 84, 86
Червона Кам’янка, Горького, 1-5, 7, 9, 11, 13, 15
Червона Кам’янка, Захарченко, 2-7, 11-12, 14-17, 18а, 19-23, 25, 27а, 29, 34-36, 39, 41, 43-45, 51, 53, 55-56, 60, 62, 64, 66, 68, 68а, 70
Червона Кам’янка, Київська, 1, 3-11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27
Червона Кам’янка, Козацька, 1-2, 2а, 3-7, 9-15, 17-19
Червона Кам’янка, Козацький пров., 1-3, 5, 7, 9, 13, 15
|Л192 10 кВ->КТП-205 10/0.4 кВ->Ф1
|07.02.2022 09:00
|07.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|19.01.2022
|Войнівка, Чалого, 1-2, 2а, 3-4, 4а, 5-9, 9а, 10-18, 18а
|Л112 10 кВ->КТП-410 10/0.4 кВ->Ф2
|07.02.2022 09:00
|07.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|19.01.2022
|Нова Прага, Садова, 74, 76, 78, 80, 82, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 145, 149а, 151, 153
Нова Прага, Соборна, 65, 65а, 65г
|ПС Радуга 2Т 35/6 кВ->Л619 6 кВ->ЗТП-1093 2Т 6/0.4 кВ
|07.02.2022 10:00
|07.02.2022 14:00
|Плановий ремонт
|19.01.2022
|Олександрія, Миколи Зерваницького, 1
Олександрія, Михайла Грушевського, 43, 45, 47
|ПС Радуга 2Т 35/6 кВ->Л619 6 кВ->КТП-1078 6/0.4 кВ
|07.02.2022 10:00
|07.02.2022 16:00
|Плановий ремонт
|19.01.2022
|Олександрія, Верхній пров., 1-17, 19
Олександрія, Весняна, 1, 5, 7-9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49
Олександрія, Весняний пров., 1, 3, 5-7, 9-19, 21, 21а, 22-30, 32, 34, 36, 38, 40, 42
Олександрія, Елеваторна, 1-5, 7-21
Олександрія, Зоряна, 1, 1А, 2-24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38
Олександрія, Липнева, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18
Олександрія, Міліцейська, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79-84, 84А, 85-87, 89-93, 95-97, 97А, 98-100, 102-108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 124, 126, 128, 130
Олександрія, Можайського пров., 1, 3-9, 11, 13, 13А, 15, 17, 19, 21, 23
Олександрія, Нижній пров., 1, 3-20
Олександрія, Середній пров., 1-18
Олександрія, Сидоренка, 1
|ПС Радуга 1Т 35/6 кВ->Л613 6 кВ->ЗТП-1025 2Т 6/0.4 кВ
|08.02.2022 09:00
|08.02.2022 14:00
|Плановий ремонт
|19.01.2022
|Олександрія, Івана Чиркіна, 16
Олександрія, пр.Соборний, 28К2, 28К3
Олександрія, Шевченка, 61, 61А, 63, 65
|ПС Радуга 1Т 35/6 кВ->Л613 6 кВ->ЗТП-1025 1Т 6/0.4 кВ
|08.02.2022 09:00
|08.02.2022 14:00
|Плановий ремонт
|19.01.2022
|ПС ПТО 1Т 150/35/10 кВ->Л17 10 кВ
|08.02.2022 09:00
|08.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|19.01.2022
|Андріївка, Гагаріна, 1-3, 5-18, 26, 28, 30, 32
Андріївка, Коркосівка, 12-13
Андріївка, Молодіжна, 1-8, 10, 12-20, 22-32, 34
Андріївка, Набережна, 1, 3-9, 9а, 10, 12-13, 15, 21, 25, 27
Андріївка, Садова, 1-2, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 25
Андріївка, Степова, 1, 3, 3а, 5, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 21а, 23, 25, 29, 33
Андріївка, Центральна, 1-3, 5-7, 9-22, 24-25, 25а, 27, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58
Андріївка, Чкалова, 2-3, 5-6, 7а, 8-12, 14, 16-22, 24а, 26, 28, 32, 36, 38-40, 42
В.Орел, Леніна, 4, 9, 14-16, 16а, 18, 21, 22а, 25-27, 29, 31, 33, 37, 41, 43, 45-46, 48, 65а, 67, 69, 73, 77
Мала Березівка, Набережна, 7А, 9А, 11, 53
Степанівка, Гоголя, 1-4, 6-10, 12, 15-16, 19, 21-23
Степанівка, Польова, 2, 2А, 4, 4а, 5, 8, 12, 16, 20, 22, 24, 26А, 28, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 46а, 48, 48А, 52, 66
Степанівка, Садова, 1, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 24
Степанівка, Урожайна, 2, 6-7, 10-11, 13, 13а, 19, 22, 35, 39, 47, 49, 51, 53, 57, 63, 65, 71, 75, 81
Сургани, Куколівське шосе, 23
Сургани, Мира, 7-8, 8А, 9, 11-13, 15-18, 18А, 20-23, 26-27, 27а, 28а, 29, 31-34, 37, 39-40, 43, 43а, 45, 47-48, 51, 53а, 54, 56, 58а, 61-63, 65
Сургани, Молодіжна, 1-8
Сургани, Уч.хоз, 2, 5, 9, 13, 21, 22А, 23
|ПС Александрия 2Т 35/10 кВ->Л128 10 кВ->ЗТП-1163 10/0.4 кВ
|08.02.2022 13:00
|08.02.2022 16:00
|Плановий ремонт
|19.01.2022
|Олександрія, Героїв Сталінграда, 27
Олександрія, Сидоренка, 2
|ПС ПТО 1Т 150/35/10 кВ->Л17 10 кВ
|09.02.2022 09:00
|09.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|19.01.2022
|Андріївка, Гагаріна, 1-3, 5-18, 26, 28, 30, 32
Андріївка, Коркосівка, 12-13
Андріївка, Молодіжна, 1-8, 10, 12-20, 22-32, 34
Андріївка, Набережна, 1, 3-9, 9а, 10, 12-13, 15, 21, 25, 27
Андріївка, Садова, 1-2, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 25
Андріївка, Степова, 1, 3, 3а, 5, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 21а, 23, 25, 29, 33
Андріївка, Центральна, 1-3, 5-7, 9-22, 24-25, 25а, 27, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58
Андріївка, Чкалова, 2-3, 5-6, 7а, 8-12, 14, 16-22, 24а, 26, 28, 32, 36, 38-40, 42
В.Орел, Леніна, 4, 9, 14-16, 16а, 18, 21, 22а, 25-27, 29, 31, 33, 37, 41, 43, 45-46, 48, 65а, 67, 69, 73, 77
Мала Березівка, Набережна, 7А, 9А, 11, 53
Степанівка, Гоголя, 1-4, 6-10, 12, 15-16, 19, 21-23
Степанівка, Польова, 2, 2А, 4, 4а, 5, 8, 12, 16, 20, 22, 24, 26А, 28, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 46а, 48, 48А, 52, 66
Степанівка, Садова, 1, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 24
Степанівка, Урожайна, 2, 6-7, 10-11, 13, 13а, 19, 22, 35, 39, 47, 49, 51, 53, 57, 63, 65, 71, 75, 81
Сургани, Куколівське шосе, 23
Сургани, Мира, 7-8, 8А, 9, 11-13, 15-18, 18А, 20-23, 26-27, 27а, 28а, 29, 31-34, 37, 39-40, 43, 43а, 45, 47-48, 51, 53а, 54, 56, 58а, 61-63, 65
Сургани, Молодіжна, 1-8
Сургани, Уч.хоз, 2, 5, 9, 13, 21, 22А, 23
|Л132 10 кВ->КТП-413 10/0.4 кВ->Ф1
|09.02.2022 09:00
|09.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|19.01.2022
|Тарасівка, Сорокіна, 11-15, 17, 17а, 18-21, 23-27, 29, 32, 35, 38, 40
|ПС Луч 2Т 35/10 кВ->Л1350 10 кВ->ЗТП-1405 10/0.4 кВ
|09.02.2022 09:00
|09.02.2022 14:00
|Плановий ремонт
|19.01.2022
|Олександрія, 6-го Грудня, 89, 91, 93
|ПС ПТО 1Т 150/35/10 кВ->Л1 10 кВ->ЗТП-1414 10/0.4 кВ
|09.02.2022 13:00
|09.02.2022 16:00
|Плановий ремонт
|19.01.2022
|Олександрія, Григорія Сокальського, 32А
Олександрія, Захисників України, 40
|Л155 10 кВ->КТП-196 10/0.4 кВ->Ф1
|11.02.2022 09:00
|11.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|19.01.2022
|Куколівка, Вишнева, 2-9, 11-17, 19, 21-25, 27, 29-37, 40-41, 43-44, 46-47, 50-56, 58, 60
|Л192 10 кВ->КТП-205 10/0.4 кВ->Ф3
|11.02.2022 09:00
|11.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|19.01.2022
|Войнівка, Миру, 1, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 3б, 4-5, 5а, 6-9, 11-12, 12а
Войнівка, Паромний, 1-5, 7
Войнівка, Центральна, 134а, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 148а, 150, 162, 164а, 165а, 166, 166А, 167-169
Войнівка, Шевченко, 1-3, 3а, 4-5, 6а, 7-8, 10-11, 13-22, 22а, 23, 25, 27
Войнівка, Ювілейна, 1-4, 4а, 5-11, 13, 15, 20-21, 24а
|ПС Радуга 1Т 35/6 кВ->Л617 6 кВ->ЗТП-1055 6/0.4 кВ
|11.02.2022 09:00
|11.02.2022 14:00
|Плановий ремонт
|19.01.2022
|Олександрія, 6-го Грудня, 57
Олександрія, Святомиколаївська, 70А
Олександрія, Софіївська, 2, 4
Олександрія, Шевченка, 137-138, 143, 145, 147, 147А
|ПС Сахзавод 2Т 35/6 кВ->Л604 6 кВ->КТП-57 6/0.4 кВ
|11.02.2022 09:00
|11.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|19.01.2022
|Приютівка, пр.Дружби, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 44
Приютівка, Центральна, 2-4, 6
Приютівка, Шосейна, 2а
|ПС Н. Прага 1Т 35/10 кВ->Л117 10 кВ->КТП-14 10/0.4 кВ
|14.02.2022 09:00
|14.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|19.01.2022
|ПС Н. Прага 1Т 35/10 кВ->Л117 10 кВ->КТП-15 10/0.4 кВ
|14.02.2022 09:00
|14.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|19.01.2022
|Л181 10 кВ->КТП-563 10/0.4 кВ->Ф1
|14.02.2022 09:00
|14.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|19.01.2022
|Лікарівка, Центральна, 1, 3-16
|Л115 10 кВ->КТП-581 10/0.4 кВ->Ф1
|14.02.2022 09:00
|14.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|19.01.2022
|Шарівка, Мічуріна, 2, 4, 6, 8
Шарівка, Садова, 1-18, 20-39, 41-43, 45
|Л132 10 кВ->КТП-413 10/0.4 кВ->Ф1
|14.02.2022 09:00
|14.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|19.01.2022
|Тарасівка, Сорокіна, 11-15, 17, 17а, 18-21, 23-27, 29, 32, 35, 38, 40
|Л115 10 кВ->КТП-581 10/0.4 кВ->Ф2
|15.02.2022 09:00
|15.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|19.01.2022
|Шарівка, Привокзальна, 2-7, 9-11, 14, 17-31, 32а, 34, 36
|Л132 10 кВ->КТП-413 10/0.4 кВ->Ф2
|15.02.2022 09:00
|15.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|19.01.2022
|Тарасівка, Сорокіна, 1, 7, 9
|Л192 10 кВ->КТП-205 10/0.4 кВ->Ф3
|15.02.2022 09:00
|15.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|19.01.2022
|Войнівка, Миру, 1, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 3б, 4-5, 5а, 6-9, 11-12, 12а
Войнівка, Паромний, 1-5, 7
Войнівка, Центральна, 134а, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 148а, 150, 162, 164а, 165а, 166, 166А, 167-169
Войнівка, Шевченко, 1-3, 3а, 4-5, 6а, 7-8, 10-11, 13-22, 22а, 23, 25, 27
Войнівка, Ювілейна, 1-4, 4а, 5-11, 13, 15, 20-21, 24а
|Л181 10 кВ->КТП-563 10/0.4 кВ->Ф2
|16.02.2022 09:00
|16.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|19.01.2022
|Лікарівка, Садова, 1-8, 9а, 10-22, 24-26, 28, 30, 32, 34-37, 39-40, 42, 44-45, 47, 49, 49б, 50-53, 53а, 56-57, 59, 63, 65, 67, 69, 71, 73
|Л804 35 кВ->ПС Краснокаменка 2Т 35/10 кВ->Л135 10 кВ
|16.02.2022 09:00
|16.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|19.01.2022
|Червона Кам’янка, Гагаріна, 39, 41, 43, 45, 47, 49-51, 54-56, 58-60, 62-63, 65-66, 69-70, 72, 74, 77-79, 82, 84, 86
Червона Кам’янка, Горького, 1-5, 7, 9, 11, 13, 15
Червона Кам’янка, Захарченко, 2-7, 11-12, 14-17, 18а, 19-23, 25, 27а, 29, 34-36, 39, 41, 43-45, 51, 53, 55-56, 60, 62, 64, 66, 68, 68а, 70
Червона Кам’янка, Київська, 1, 3-11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27
Червона Кам’янка, Козацька, 1-2, 2а, 3-7, 9-15, 17-19
Червона Кам’янка, Козацький пров., 1-3, 5, 7, 9, 13, 15
|Л192 10 кВ->КТП-205 10/0.4 кВ->Ф3
|17.02.2022 09:00
|17.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|19.01.2022
|Войнівка, Миру, 1, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 3б, 4-5, 5а, 6-9, 11-12, 12а
Войнівка, Паромний, 1-5, 7
Войнівка, Центральна, 134а, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 148а, 150, 162, 164а, 165а, 166, 166А, 167-169
Войнівка, Шевченко, 1-3, 3а, 4-5, 6а, 7-8, 10-11, 13-22, 22а, 23, 25, 27
Войнівка, Ювілейна, 1-4, 4а, 5-11, 13, 15, 20-21, 24а
|Л155 10 кВ->КТП-196 10/0.4 кВ->Ф1
|17.02.2022 09:00
|17.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|19.01.2022
|Куколівка, Вишнева, 2-9, 11-17, 19, 21-25, 27, 29-37, 40-41, 43-44, 46-47, 50-56, 58, 60
|Л181 10 кВ->КТП-563 10/0.4 кВ->Ф3
|21.02.2022 09:00
|21.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|19.01.2022
|Лікарівка, Центральна, 17-18, 20-34
|Л804 35 кВ->ПС Краснокаменка 2Т 35/10 кВ->Л135 10 кВ
|21.02.2022 09:00
|21.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|19.01.2022
|Червона Кам’янка, Гагаріна, 39, 41, 43, 45, 47, 49-51, 54-56, 58-60, 62-63, 65-66, 69-70, 72, 74, 77-79, 82, 84, 86
Червона Кам’янка, Горького, 1-5, 7, 9, 11, 13, 15
Червона Кам’янка, Захарченко, 2-7, 11-12, 14-17, 18а, 19-23, 25, 27а, 29, 34-36, 39, 41, 43-45, 51, 53, 55-56, 60, 62, 64, 66, 68, 68а, 70
Червона Кам’янка, Київська, 1, 3-11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27
Червона Кам’янка, Козацька, 1-2, 2а, 3-7, 9-15, 17-19
Червона Кам’янка, Козацький пров., 1-3, 5, 7, 9, 13, 15
|ПС ПТО 1Т 150/35/10 кВ->Л17 10 кВ
|22.02.2022 09:00
|22.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|19.01.2022
|Андріївка, Гагаріна, 1-3, 5-18, 26, 28, 30, 32
Андріївка, Коркосівка, 12-13
Андріївка, Молодіжна, 1-8, 10, 12-20, 22-32, 34
Андріївка, Набережна, 1, 3-9, 9а, 10, 12-13, 15, 21, 25, 27
Андріївка, Садова, 1-2, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 25
Андріївка, Степова, 1, 3, 3а, 5, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 21а, 23, 25, 29, 33
Андріївка, Центральна, 1-3, 5-7, 9-22, 24-25, 25а, 27, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58
Андріївка, Чкалова, 2-3, 5-6, 7а, 8-12, 14, 16-22, 24а, 26, 28, 32, 36, 38-40, 42
В.Орел, Леніна, 4, 9, 14-16, 16а, 18, 21, 22а, 25-27, 29, 31, 33, 37, 41, 43, 45-46, 48, 65а, 67, 69, 73, 77
Мала Березівка, Набережна, 7А, 9А, 11, 53
Степанівка, Гоголя, 1-4, 6-10, 12, 15-16, 19, 21-23
Степанівка, Польова, 2, 2А, 4, 4а, 5, 8, 12, 16, 20, 22, 24, 26А, 28, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 46а, 48, 48А, 52, 66
Степанівка, Садова, 1, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 24
Степанівка, Урожайна, 2, 6-7, 10-11, 13, 13а, 19, 22, 35, 39, 47, 49, 51, 53, 57, 63, 65, 71, 75, 81
Сургани, Куколівське шосе, 23
Сургани, Мира, 7-8, 8А, 9, 11-13, 15-18, 18А, 20-23, 26-27, 27а, 28а, 29, 31-34, 37, 39-40, 43, 43а, 45, 47-48, 51, 53а, 54, 56, 58а, 61-63, 65
Сургани, Молодіжна, 1-8
Сургани, Уч.хоз, 2, 5, 9, 13, 21, 22А, 23
|Л155 10 кВ->КТП-196 10/0.4 кВ->Ф1
|22.02.2022 09:00
|22.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|19.01.2022
|Куколівка, Вишнева, 2-9, 11-17, 19, 21-25, 27, 29-37, 40-41, 43-44, 46-47, 50-56, 58, 60
|ПС Энергетик-1 35/6 кВ->Л1220 6 кВ->ЗТП-1204 6/0.4 кВ
|23.02.2022 09:00
|23.03.2022 17:00
|Плановий ремонт
|19.01.2022
|Олександрійське, Зої Космедем’янської, 1-9
Олександрійське, Ковтуна, 1-2, 2Г, 3-4, 4А, 5-6, 6А, 7-8, 8А, 10, 12-19, 21, 23, 25, 27
Олександрійське, Кошового, 1-3, 3А, 4, 5А, 7А, 8, 9А, 10-11, 11А, 12, 14
Олександрійське, Любові Шевцової, 3, 3А, 4-5, 5А, 6, 6А, 7, 7А, 8, 8А, 9, 9А, 10, 10А, 11, 11А, 12, 18А
Олександрійське, Матросова, 2-9, 11-26, 33, 35
Олександрійське, Павла Кравченка, 6, 8
|Л804 35 кВ->ПС Краснокаменка 2Т 35/10 кВ->Л135 10 кВ
|24.02.2022 09:00
|24.02.2022 17:00
|Плановий ремонт
|19.01.2022
|Червона Кам’янка, Гагаріна, 39, 41, 43, 45, 47, 49-51, 54-56, 58-60, 62-63, 65-66, 69-70, 72, 74, 77-79, 82, 84, 86
Червона Кам’янка, Горького, 1-5, 7, 9, 11, 13, 15
Червона Кам’янка, Захарченко, 2-7, 11-12, 14-17, 18а, 19-23, 25, 27а, 29, 34-36, 39, 41, 43-45, 51, 53, 55-56, 60, 62, 64, 66, 68, 68а, 70
Червона Кам’янка, Київська, 1, 3-11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27
Червона Кам’янка, Козацька, 1-2, 2а, 3-7, 9-15, 17-19
Червона Кам’янка, Козацький пров., 1-3, 5, 7, 9, 13, 15