В Олександрії не буде світла. Які вулиці є у списку відключень?

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У завершальній декаді січня Олександрійський РЕМ планує провести планові відключення. Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу відомства.

Відключення електропостачання в Олександрії та районі будуть відбуватися за наступними адресами:

Назва енергооб’єкта Початок виконання робіт Закінчення виконання робіт Причина відключення (вид робіт) Дата оприлюднення на сайті
Л1121 10 кВ->ЗТП-547 10/0.4 кВ->Ф1 21.01.2022 09:00 21.01.2022 17:00 Заміна проводів, підключення ввода 21.01.2022
Бутівське, Житомирська, 2
Бутівське, Київська, 1-9, 11, 13, 15, 17, 19, 21
Бутівське, Молодіжна, 1-8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
Бутівське, Польова, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27
Л164 10 кВ->КТП-135 10/0.4 кВ->Ф1 21.01.2022 09:00 21.01.2022 17:00 Заміна проводів, підключення ввода 21.01.2022
Діброви, Перемоги, 1, 4, 9, 13, 13А, 15, 17, 19-20, 25, 31, 33, 37, 41
Діброви, Степова, 1
Л1121 10 кВ->КТП-545 10/0.4 кВ->Ф2 21.01.2022 12:53 21.01.2022 17:00 Заміна проводів, підключення ввода 21.01.2022
Бутівське, Бутовська, 2, 6, 8, 10, 12
Бутівське, Житомирська, 49, 49а, 50-54, 56-66, 68, 70
Бутівське, Київська, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63
ПС Луч 2Т 35/10 кВ->Л1350 10 кВ->ЗТП-1181 2Т 10/0.4 кВ 24.01.2022 09:00 24.01.2022 15:00 Плановий ремонт 16.12.2021
Олександрія, Героїв Сталінграда, 21
Олександрія, пр.Соборний, 109, 113, 115, 117
ПС Луч 2Т 35/10 кВ->Л1350 10 кВ->ЗТП-1181 1Т 10/0.4 кВ 24.01.2022 09:00 24.01.2022 15:00 Плановий ремонт 16.12.2021
Олександрія, пр.Соборний, 111
ПС Краснокаменка 1Т 35/10 кВ->Л131 10 кВ->КТП-188 10/0.4 кВ 24.01.2022 09:00 24.01.2022 17:00 Плановий ремонт 17.12.2021
Л1230 6 кВ->КТП-1446 6/0.4 кВ->Ф1 24.01.2022 09:00 24.01.2022 17:00 Плановий ремонт 17.12.2021
Олександрія, Зої Космодем’янської, 1, 1А, 2а, 3-6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24
Олександрія, Новопразьке шосе, 71, 73, 75, 77
Олександрія, Промислова, 21, 25, 25А, 27-28, 30, 32-34, 34А, 35-60, 62
Олександрія, Тихомирова, 24-33, 33А, 34-36, 38-42, 42А, 43-60
Л1220 6 кВ->КТП-1214 6/0.4 кВ->Ф6 24.01.2022 09:00 24.01.2022 17:00 Плановий ремонт Приєднання нового абонента 17.12.2021
Олександрійське, Павла Кравченка, 35-49, 51-55, 57-68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84
ПС Энергетик-1 35/6 кВ->Л1220 6 кВ->КТП-1214 6/0.4 кВ 24.01.2022 09:00 24.01.2022 17:00 Плановий ремонт Приєднання нового абонента 21.12.2021
Олександрійське, Павла Кравченка, 35-49, 51-68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84
Олександрійське, Чкалова, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16-20, 22-33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49
Л1102 10 кВ->КТП-180 10/0.4 кВ->Ф2 24.01.2022 09:00 24.01.2022 17:00 Плановий ремонт 06.01.2022
Л1102 10 кВ->КТП-180 10/0.4 кВ->Ф1 24.01.2022 09:00 24.01.2022 17:00 Плановий ремонт 06.01.2022
Піщаний Брід, Соломко, 1-3, 5, 8-9, 12, 19-22, 25-27, 29, 31, 33, 35, 37, 39
Піщаний Брід, Чередніченко, 1-7, 9-12, 16, 18, 20
Піщаний Брід, Шевченко, 3-5, 5а, 8, 10-12, 14, 17-23, 25-26, 31, 37
Піщаний Брід, Шкільна, 2-4, 6, 8, 10
ПС Головковка 2Т 35/10 кВ->Л1102 10 кВ->КТП-180 10/0.4 кВ 24.01.2022 09:00 24.01.2022 17:00 Плановий ремонт 06.01.2022
Піщаний Брід, Соломко, 1-3, 5, 8-9, 12, 19-22, 25-27, 29, 31, 33, 35, 37, 39
Піщаний Брід, Чередніченко, 1-7, 9-12, 16, 18, 20
Піщаний Брід, Шевченко, 3-5, 5а, 8, 10-12, 14, 17-23, 25-26, 31, 37
Піщаний Брід, Шкільна, 2-4, 6, 8, 10
ПС Головковка 2Т 35/10 кВ->Л1102 10 кВ->КТП-183 10/0.4 кВ 24.01.2022 09:00 24.01.2022 17:00 Плановий ремонт 06.01.2022
Ізмайлівка, Озерна, 1, 5, 7, 9, 13, 15, 19, 25, 27, 31, 33, 39, 41, 43, 45, 47, 49
Ізмайлівка, Центральна, 1, 1а, 2-4, 4а, 5-8, 10-20, 22-23, 25-26, 29-30, 32-33, 36, 38-40
Ізмайлівка, Шевченко, 2, 4-8, 10-12, 16, 20, 22
ПС Головковка 2Т 35/10 кВ->Л1102 10 кВ->КТП-186 10/0.4 кВ 24.01.2022 09:00 24.01.2022 17:00 Плановий ремонт 06.01.2022
Гайок, Польова, 21
Пустельніково, Берегова, 1, 4-9, 11-14, 21-22, 24-25, 28, 31, 33, 35
Пустельніково, Лісова, 2-6, 8, 10-11, 11а, 13-14, 16, 18-19, 21, 23, 25-30, 32-35, 37-40, 42, 42а, 44, 46
Пустельніково, Щорса, 6, 20, 24, 55, 57
Л1102 10 кВ->КТП-186 10/0.4 кВ->Ф1 24.01.2022 09:00 24.01.2022 17:00 Плановий ремонт 06.01.2022
Пустельніково, Берегова, 1, 4-9, 11-14, 21-22, 24-25, 28, 31, 33
Пустельніково, Лісова, 2-6, 8, 10-11, 11а, 13-14, 16, 18-19, 21, 23, 25-30, 32-35, 37-40, 42, 42а, 44, 46
Л196 10 кВ->КТП-102 10/0.4 кВ->Ф3 24.01.2022 09:00 24.01.2022 17:00 Плановий ремонт 06.01.2022
Войнівка, Користівська, 65а
Войнівка, Кошового, 14-15, 15а, 16, 16а, 17, 17а, 18-20, 22-23, 23а, 24, 24а, 25-26, 26а, 27, 27а, 28-30, 30а, 33-34, 34а, 35, 35а, 36, 38а, 40, 40а
Л196 10 кВ->КТП-102 10/0.4 кВ->Ф1 24.01.2022 09:00 24.01.2022 17:00 Плановий ремонт 06.01.2022
Войнівка, Користівська, 1а, 2-10, 12-13, 15-17, 17а, 18-20, 20а, 20б, 22-29, 31-40, 42, 44, 46, 50
Л1102 10 кВ->КТП-183 10/0.4 кВ->Ф2 24.01.2022 09:00 24.01.2022 17:00 Плановий ремонт 06.01.2022
Ізмайлівка, Центральна, 1, 1а, 2-4, 4а, 5-8, 10-20, 22-23, 25-26, 29-30, 32-33, 36, 38-40
Ізмайлівка, Шевченко, 2, 4-8, 10-12, 16, 20, 22
Л1102 10 кВ->КТП-183 10/0.4 кВ->Ф1 24.01.2022 09:00 24.01.2022 17:00 Плановий ремонт 06.01.2022
Ізмайлівка, Озерна, 1, 5, 7, 9, 13, 15, 19, 25, 27, 31, 33, 39, 41, 43, 45, 47, 49
Л1102 10 кВ->КТП-186 10/0.4 кВ->Ф2 24.01.2022 09:00 24.01.2022 17:00 Плановий ремонт 06.01.2022
Гайок, Польова, 21
Пустельніково, Берегова, 35
Пустельніково, Щорса, 6, 20, 24, 55, 57
ПС Войновка 2Т 35/10 кВ->Л196 10 кВ->КТП-102 10/0.4 кВ 24.01.2022 09:00 24.01.2022 17:00 Плановий ремонт 06.01.2022
Войнівка, Верхня, 13
Войнівка, Користівська, 1а, 2-10, 12-13, 15-17, 17а, 18-20, 20а, 20б, 22-29, 31-40, 42-44, 46-47, 49-53, 56-57, 57а, 59-61, 63, 65, 65а
Войнівка, Кошового, 14-15, 15а, 16, 16а, 17, 17а, 18-20, 22-23, 23а, 24, 24а, 25-26, 26а, 27, 27а, 28-30, 30а, 33-34, 34а, 35, 35а, 36, 38а, 40, 40а
Войнівка, Мічуріна, 1-3, 5-8, 10-19, 21, 23А, 24-30, 32, 36, 38
ПС АФДБ 2Т 35/6 кВ->Л625 6 кВ->РП-5 6/0.4 кВ 24.01.2022 13:00 24.01.2022 17:00 Плановий ремонт 16.12.2021
Олександрія, 40 років Перемоги, 5, 9-10, 12
Олександрія, Бориса Нечерди, 5-8, 10-11, 13, 15
Олександрія, Кленова, 3-4, 10
Олександрія, Новопразьке шосе, 125, 129, 131, 133
Л1230 6 кВ->КТП-1446 6/0.4 кВ->Ф2 25.01.2022 09:00 25.01.2022 17:00 Плановий ремонт 17.12.2021
Олександрія, Новопетрівський пров., 3, 7
Олександрія, Промислова, 1, 3-19, 19А, 20, 22, 24
Олександрія, Селищна, 1-17, 19, 21-26, 28, 31, 33, 35, 37
Олександрія, Тихомирова, 15
Л641 6 кВ->КТП-1313 6/0.4 кВ->Ф3 25.01.2022 09:00 25.01.2022 17:00 Плановий ремонт 21.12.2021
Звенигородка, Садова, 33, 92, 94, 96, 98, 102, 104, 106, 108, 108а, 110, 112, 114, 116, 118
Звенигородка, Сосновий бор, 2, 2а, 12, 14, 20, 22, 26, 30
Л6201 6 кВ->КТП-425 6/0.4 кВ->Ф4 25.01.2022 09:00 25.01.2022 17:00 Плановий ремонт 06.01.2022
Веселе, Л.Українки, 12
ПС Пантаевка 1Т 35/6 кВ->Л6201 6 кВ->КТП-425 6/0.4 кВ 25.01.2022 09:00 25.01.2022 17:00 Плановий ремонт 06.01.2022
Веселе, Гагаріна, 1-8, 10-15, 30
Веселе, Затишна, 1а, 2-8, 10-13
Веселе, Зоряна, 1-13
Веселе, Л.Українки, 1а, 8-14, 17-19
Веселе, Першотравнева, 1-7
Веселе, Польова, 1, 3-4
Веселе, Садова, 1-2, 2а, 3-4, 4а, 5-6, 6а, 8, 8а, 9, 11-24, 34
Веселе, Чкалова, 1-14
Л6201 6 кВ->КТП-425 6/0.4 кВ->Ф3 25.01.2022 09:00 25.01.2022 17:00 Плановий ремонт 06.01.2022
Веселе, Гагаріна, 1-8, 10-15, 30
Веселе, Першотравнева, 1-7
Веселе, Польова, 1, 3-4
Л6201 6 кВ->КТП-425 6/0.4 кВ->Ф2 25.01.2022 09:00 25.01.2022 17:00 Плановий ремонт 06.01.2022
Веселе, Чкалова, 1-14
Л6201 6 кВ->КТП-425 6/0.4 кВ->Ф1 25.01.2022 09:00 25.01.2022 17:00 Плановий ремонт 06.01.2022
Веселе, Затишна, 1а, 2-8, 10-13
Веселе, Зоряна, 1-13
Веселе, Л.Українки, 1а, 8-11, 13-14, 17-19
Веселе, Садова, 1-2, 2а, 3-4, 4а, 5-6, 6а, 8, 8а, 9, 11-24, 34
ПС Пантаевка 1Т 35/6 кВ->Л6201 6 кВ->КТП-426 6/0.4 кВ 25.01.2022 09:00 25.01.2022 17:00 Плановий ремонт 06.01.2022
Веселе, Гагаріна, 6, 16-22, 22а, 23-32, 34
Веселе, Л.Українки, 1-2, 2б, 3-7, 16
Веселе, Садова, 5а, 7, 71, 27-33
ПС Пантаевка 1Т 35/6 кВ->Л6201 6 кВ->КТП-424 6/0.4 кВ 25.01.2022 09:00 25.01.2022 17:00 Плановий ремонт 06.01.2022
Веселе, Дорожня, 1
Веселе, Шевченка, 1-7
Л6201 6 кВ->КТП-426 6/0.4 кВ->Ф1 25.01.2022 09:00 25.01.2022 17:00 Плановий ремонт 06.01.2022
Веселе, Гагаріна, 6, 16-22, 22а, 23-32, 34
Веселе, Л.Українки, 1-2, 2б, 3-7, 16
Веселе, Садова, 5а, 7, 71, 27-33
Л6201 6 кВ->КТП-424 6/0.4 кВ->Ф2 25.01.2022 09:00 25.01.2022 17:00 Плановий ремонт 06.01.2022
Веселе, Дорожня, 1
Веселе, Шевченка, 1-7
Л6201 6 кВ->КТП-424 6/0.4 кВ->Ф1 25.01.2022 09:00 25.01.2022 17:00 Плановий ремонт 06.01.2022
ПС Добронадиевка 2Т 35/10 кВ->Л177 10 кВ->КТП-201 10/0.4 кВ 25.01.2022 10:00 25.01.2022 16:00 Плановий ремонт 10.01.2022
ПС Александровка 1Т 35/10 кВ->Л152 10 кВ->КТП-158 10/0.4 кВ 26.01.2022 09:00 26.01.2022 17:00 Плановий ремонт 06.01.2022
Мар’ївка, Кошового пров., 1, 3-6, 8-9, 11, 13
Мар’ївка, Кошового, 1, 5-7, 9-18, 20, 23-24, 26, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 46, 48, 52
Мар’ївка, Лісна, 1-8, 8а
Мар’ївка, Нагорна, 2-4, 6, 8-10, 11а, 12, 14
Л196 10 кВ->КТП-102 10/0.4 кВ->Ф1 26.01.2022 09:00 26.01.2022 17:00 Плановий ремонт 06.01.2022
Войнівка, Користівська, 1а, 2-10, 12-13, 15-17, 17а, 18-20, 20а, 20б, 22-29, 31-40, 42, 44, 46, 50
ПС Александровка 1Т 35/10 кВ->Л152 10 кВ->КТП-156 10/0.4 кВ 26.01.2022 09:00 26.01.2022 17:00 Плановий ремонт 06.01.2022
Глибоке, Баранова, 3, 5, 9-10, 10а, 12, 12а, 16, 19, 24
Глибоке, Осипенко, 1-3, 7, 10, 13, 25
Л152 10 кВ->КТП-156 10/0.4 кВ->Ф1 26.01.2022 09:00 26.01.2022 17:00 Плановий ремонт 06.01.2022
Глибоке, Баранова, 3, 5, 9-10, 10а, 12, 12а, 16, 19, 24
Глибоке, Осипенко, 1-3, 7, 10, 13, 25
Л152 10 кВ->КТП-158 10/0.4 кВ->Ф1 26.01.2022 09:00 26.01.2022 17:00 Плановий ремонт 06.01.2022
Мар’ївка, Кошового пров., 1, 3-6, 8-9, 11, 13
Мар’ївка, Кошового, 1, 5-7, 9-18, 20, 23-24, 26, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 46, 48, 52
Мар’ївка, Нагорна, 2-4, 6, 8-10, 11а, 12, 14
Л152 10 кВ->КТП-156 10/0.4 кВ->Ф2 26.01.2022 09:00 26.01.2022 17:00 Плановий ремонт 06.01.2022
Л152 10 кВ->КТП-158 10/0.4 кВ->Ф2 26.01.2022 09:00 26.01.2022 17:00 Плановий ремонт 06.01.2022
Мар’ївка, Лісна, 1-8, 8а
ПС Александровка 1Т 35/10 кВ->Л152 10 кВ->КТП-159 10/0.4 кВ 26.01.2022 09:00 26.01.2022 17:00 Плановий ремонт 06.01.2022
Вільний Посад, Мочалова, 1, 4-6, 6А, 7-9, 12-13, 16-17, 17а, 19, 21-23, 25-28, 31-34, 38-39, 41
Л152 10 кВ->КТП-159 10/0.4 кВ->Ф1 26.01.2022 09:00 26.01.2022 17:00 Плановий ремонт 06.01.2022
Вільний Посад, Мочалова, 1, 4-6, 6А, 7-9, 12-13, 16-17, 17а, 19, 21-23, 25-28, 31-34, 38-39, 41
Л196 10 кВ->КТП-102 10/0.4 кВ->Ф3 26.01.2022 09:00 26.01.2022 17:00 Плановий ремонт 06.01.2022
Войнівка, Користівська, 65а
Войнівка, Кошового, 14-15, 15а, 16, 16а, 17, 17а, 18-20, 22-23, 23а, 24, 24а, 25-26, 26а, 27, 27а, 28-30, 30а, 33-34, 34а, 35, 35а, 36, 38а, 40, 40а
ПС Войновка 2Т 35/10 кВ->Л196 10 кВ->КТП-102 10/0.4 кВ 26.01.2022 09:00 26.01.2022 17:00 Плановий ремонт 06.01.2022
Войнівка, Верхня, 13
Войнівка, Користівська, 1а, 2-10, 12-13, 15-17, 17а, 18-20, 20а, 20б, 22-29, 31-40, 42-44, 46-47, 49-53, 56-57, 57а, 59-61, 63, 65, 65а
Войнівка, Кошового, 14-15, 15а, 16, 16а, 17, 17а, 18-20, 22-23, 23а, 24, 24а, 25-26, 26а, 27, 27а, 28-30, 30а, 33-34, 34а, 35, 35а, 36, 38а, 40, 40а
Войнівка, Мічуріна, 1-3, 5-8, 10-19, 21, 23А, 24-30, 32, 36, 38
Л605 35 кВ->ПС Добронадиевка 1Т 35/10 кВ->Л171 10 кВ 26.01.2022 09:00 26.01.2022 17:00 Плановий ремонт 16.12.2021
Добронадіївка, Гагаріна, 1-2, 5, 8-9, 11-13, 15, 17-18, 20-22, 25-26, 29-34, 36, 38, 41-42, 44, 49, 52-53, 55, 55а, 58-61
Добронадіївка, Польова, 1-12, 14-18, 21, 23-26, 28, 31-32, 34-35, 37-43, 46-47, 49-51, 54-62
Добронадіївка, Привокзальна, 3-8, 11, 13-23, 25-28, 30-31, 35-39, 42-43, 45, 48-49
Л641 6 кВ->КТП-1313 6/0.4 кВ->Ф3 26.01.2022 09:00 26.01.2022 17:00 Плановий ремонт 21.12.2021
Звенигородка, Садова, 33, 92, 94, 96, 98, 102, 104, 106, 108, 108а, 110, 112, 114, 116, 118
Звенигородка, Сосновий бор, 2, 2а, 12, 14, 20, 22, 26, 30
Л1230 6 кВ->КТП-1446 6/0.4 кВ->Ф3 26.01.2022 09:00 26.01.2022 17:00 Плановий ремонт 17.12.2021
Олександрія, Новопразьке шосе, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95
Олександрія, Філатова, 1-3, 3А, 4-14, 16, 16А, 18, 18А, 20, 20А, 21-28, 30, 32.
ПС ПТО 2Т 150/35/10 кВ->Л45 10 кВ->МТП-1462 10/0.4 кВ 26.01.2022 09:00 26.01.2022 14:00 Плановий ремонт 16.12.2021
Л45 10 кВ->КТП-1038 10/0.4 кВ->Ф6 26.01.2022 09:00 26.01.2022 17:00 Плановий ремонт 16.12.2021
Олександрія, Бориса Йогансона пров., 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26
Олександрія, Кіндрата Рожнова пров., 1, 1А, 2-10, 12-15, 17-20, 22-24, 26, 30, 32
Олександрія, Кропивницького пров., 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29
Олександрія, Пилипа Гриценка, 82А
ПС АФДБ 2Т 35/6 кВ->Л628 6 кВ->МТП-1463 6/0.4 кВ 27.01.2022 09:00 27.01.2022 14:00 Плановий ремонт 16.12.2021
Л1230 6 кВ->КТП-1446 6/0.4 кВ->Ф1 27.01.2022 09:00 27.01.2022 17:00 Плановий ремонт 17.12.2021
Олександрія, Зої Космодем’янської, 1, 1А, 2а, 3-6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24
Олександрія, Новопразьке шосе, 71, 73, 75, 77
Олександрія, Промислова, 21, 25, 25А, 27-28, 30, 32-34, 34А, 35-60, 62
Олександрія, Тихомирова, 24-33, 33А, 34-36, 38-42, 42А, 43-60
Л610 35 кВ->ПС С-з Техникум 1Т 35/6 кВ->Л641 6 кВ 27.01.2022 09:00 27.01.2022 17:00 Плановий ремонт 21.12.2021
Звенигородка, Берегова, 1-14, 14А, 15-28, 30, 30А, 31-35, 37, 39, 41, 41А, 43, 45, 47, 49, 49А, 51
Звенигородка, Братів Петріченко, 1, 1А, 2-17, 17А, 18-40, 43-45, 45А, 47-52, 54-59, 61-70, 72, 74, 76, 78, 80, 80А, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108
Звенигородка, Гагаріна, 1, 1А, 2-6, 8, 10, 12
Звенигородка, Зоряна, 15
Звенигородка, Інгулецька, 1, 3-14, 16, 16А, 17-22, 22А, 22Б, 23-39, 41, 43, 45
Звенигородка, Перемоги, 1, 3, 3А, 4-6
Звенигородка, Попова, 1-11, 13, 15, 17-19, 21, 23, 25-26, 34, 36, 42, 44-45, 47, 51А, 53б, 57А, 61, 63Б
Звенигородка, Садова, 2, 2А, 3-4, 4А, 5-8, 8К1, 9-21, 21А, 22-28, 30-38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 74А, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 102, 104, 106, 108, 108а, 110, 112, 114, 116, 118
Звенигородка, Сосновий бор, 2, 2а, 12, 14, 20, 22, 26, 30
Звенигородка, Центральна, 1-2, 2А, 3-6, 8, 10-17, 19, 21-24, 26-31, 33, 33А, 34-36, 38, 40, 42
Звенигородка, Шевченко, 1-2, 2Б, 3-6, 6А, 7, 9-12, 12А, 13-34, 34А, 35-48, 50-63, 65-66, 68, 70, 72, 74, 76, 80, 82, 82А, 84
Звенигородка, Шкільна, 2, 2А, 3, 3А, 4-5, 7, 9
Олександро-Степанівка, Кооператив Уют, 55
Л196 10 кВ->КТП-102 10/0.4 кВ->Ф1 27.01.2022 09:00 27.01.2022 17:00 Плановий ремонт 06.01.2022
Войнівка, Користівська, 1а, 2-10, 12-13, 15-17, 17а, 18-20, 20а, 20б, 22-29, 31-40, 42, 44, 46, 50
Л1101 10 кВ->КТП-79 10/0.4 кВ->Ф2 27.01.2022 09:00 27.01.2022 17:00 Плановий ремонт 06.01.2022
Головківка, Миру, 92, 98, 100, 102, 106, 108, 110, 112-113, 115, 121, 126, 132, 134, 136, 140, 142, 144, 146
ПС Войновка 2Т 35/10 кВ->Л196 10 кВ->КТП-102 10/0.4 кВ 27.01.2022 09:00 27.01.2022 17:00 Плановий ремонт 06.01.2022
Войнівка, Верхня, 13
Войнівка, Користівська, 1а, 2-10, 12-13, 15-17, 17а, 18-20, 20а, 20б, 22-29, 31-40, 42-44, 46-47, 49-53, 56-57, 57а, 59-61, 63, 65, 65а
Войнівка, Кошового, 14-15, 15а, 16, 16а, 17, 17а, 18-20, 22-23, 23а, 24, 24а, 25-26, 26а, 27, 27а, 28-30, 30а, 33-34, 34а, 35, 35а, 36, 38а, 40, 40а
Войнівка, Мічуріна, 1-3, 5-8, 10-19, 21, 23А, 24-30, 32, 36, 38
Л1101 10 кВ->КТП-235 10/0.4 кВ->Ф2 27.01.2022 09:00 27.01.2022 17:00 Плановий ремонт 06.01.2022
Головківка, Центральна, 104, 106, 122, 171, 173, 175, 177, 179, 183, 187, 189, 191, 195, 197, 199
Л1101 10 кВ->КТП-235 10/0.4 кВ->Ф1 27.01.2022 09:00 27.01.2022 17:00 Плановий ремонт 06.01.2022
Головківка, Коцюбинського, 2-4, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24
ПС Головковка 1Т 35/10 кВ->Л1101 10 кВ->КТП-235 10/0.4 кВ 27.01.2022 09:00 27.01.2022 17:00 Плановий ремонт 06.01.2022
Головківка, Коцюбинського, 2-4, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24
Головківка, Центральна, 104, 106, 122, 171, 173, 175, 177, 179, 183, 187, 189, 191, 195, 197, 199
Л196 10 кВ->КТП-102 10/0.4 кВ->Ф2 27.01.2022 09:00 27.01.2022 17:00 Плановий ремонт 06.01.2022
Войнівка, Верхня, 13
Войнівка, Користівська, 43, 47, 49, 51-53, 56-57, 57а, 59-61, 63, 65
Войнівка, Мічуріна, 1-3, 5-8, 10-19, 21, 23А, 24-30, 32, 36, 38
Л196 10 кВ->КТП-102 10/0.4 кВ->Ф3 27.01.2022 09:00 27.01.2022 17:00 Плановий ремонт 06.01.2022
Войнівка, Користівська, 65а
Войнівка, Кошового, 14-15, 15а, 16, 16а, 17, 17а, 18-20, 22-23, 23а, 24, 24а, 25-26, 26а, 27, 27а, 28-30, 30а, 33-34, 34а, 35, 35а, 36, 38а, 40, 40а
Л1101 10 кВ->КТП-79 10/0.4 кВ->Ф1 27.01.2022 09:00 27.01.2022 17:00 Плановий ремонт 06.01.2022
Головківка, Миру, 82, 91, 99, 105
Л1101 10 кВ->КТП-74 10/0.4 кВ->Ф2 27.01.2022 09:00 27.01.2022 17:00 Плановий ремонт 06.01.2022
Головківка, Центральна, 90, 92, 94, 96, 98, 102, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169
Головківка, Центральний пров., 15
Л1101 10 кВ->КТП-74 10/0.4 кВ->Ф1 27.01.2022 09:00 27.01.2022 17:00 Плановий ремонт 06.01.2022
Головківка, Центральна, 4, 6а, 12, 16, 18, 22, 26, 28, 30, 32, 36, 38, 40а, 45-48, 50, 52, 52а, 54-55, 57, 59-60, 62-63, 65, 68, 70-76, 78-82, 84-88, 91, 93, 95, 97, 99, 103, 105, 107-109, 111, 113-116, 119-121, 124-125, 125а, 126-128, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 274, 287
ПС Головковка 1Т 35/10 кВ->Л1101 10 кВ->КТП-74 10/0.4 кВ 27.01.2022 09:00 27.01.2022 17:00 Плановий ремонт 06.01.2022
Головківка, Центральна, 4, 6а, 12, 16, 18, 22, 26, 28, 30, 32, 36, 38, 40а, 45-48, 50, 52, 52а, 54-55, 57, 59-60, 62-63, 65, 68, 70-76, 78-82, 84-88, 90-99, 102-103, 105, 107-109, 111, 113-116, 119-121, 124-125, 125а, 126-128, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 274, 287
Головківка, Центральний пров., 15
ПС Головковка 1Т 35/10 кВ->Л1101 10 кВ->КТП-79 10/0.4 кВ 27.01.2022 09:00 27.01.2022 17:00 Плановий ремонт 06.01.2022
Головківка, Миру, 82, 91-92, 98-100, 102, 105-106, 108, 110, 112-113, 115, 121, 126, 132, 134, 136, 140, 142, 144, 146
Л610 35 кВ->ПС С-з Техникум 1Т 35/6 кВ->Л641 6 кВ 27.01.2022 09:00 27.01.2022 17:00 Заміна проводів, підключення ввода Приєднання. 06.01.2022
Звенигородка, Берегова, 1-14, 14А, 15-28, 30, 30А, 31-35, 37, 39, 41, 41А, 43, 45, 47, 49, 49А, 51
Звенигородка, Братів Петріченко, 1, 1А, 2-17, 17А, 18-40, 43-45, 45А, 47-52, 54-59, 61-70, 72, 74, 76, 78, 80, 80А, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108
Звенигородка, Гагаріна, 1, 1А, 2-6, 8, 10, 12
Звенигородка, Зоряна, 15
Звенигородка, Інгулецька, 1, 3-14, 16, 16А, 17-22, 22А, 22Б, 23-39, 41, 43, 45
Звенигородка, Перемоги, 1, 3, 3А, 4-6
Звенигородка, Попова, 1-11, 13, 15, 17-19, 21, 23, 25-26, 34, 36, 42, 44-45, 47, 51А, 53б, 57А, 61, 63Б
Звенигородка, Садова, 2, 2А, 3-4, 4А, 5-8, 8К1, 9-21, 21А, 22-28, 30-38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 74А, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 102, 104, 106, 108, 108а, 110, 112, 114, 116, 118
Звенигородка, Сосновий бор, 2, 2а, 12, 14, 20, 22, 26, 30
Звенигородка, Центральна, 1-2, 2А, 3-6, 8, 10-17, 19, 21-24, 26-31, 33, 33А, 34-36, 38, 40, 42
Звенигородка, Шевченко, 1-2, 2Б, 3-6, 6А, 7, 9-12, 12А, 13-34, 34А, 35-48, 50-63, 65-66, 68, 70, 72, 74, 76, 80, 82, 82А, 84
Звенигородка, Шкільна, 2, 2А, 3, 3А, 4-5, 7, 9
Олександро-Степанівка, Кооператив Уют, 55
ПС Краснокаменка 1Т 35/10 кВ->Л131 10 кВ->КТП-188 10/0.4 кВ 27.01.2022 10:00 27.01.2022 16:00 Плановий ремонт 11.01.2022
ПС Краснокаменка 1Т 35/10 кВ->Л132 10 кВ->КТП-228 10/0.4 кВ 28.01.2022 09:00 28.01.2022 17:00 Плановий ремонт 06.01.2022
Л132 10 кВ->КТП-262 10/0.4 кВ->Ф1 28.01.2022 09:00 28.01.2022 17:00 Плановий ремонт 06.01.2022
Михайлівка, Матросова, 7а, 9
Михайлівка, Нова, 1-3, 3А, 4-10, 12-13
Л132 10 кВ->КТП-228 10/0.4 кВ->Ф1 28.01.2022 09:00 28.01.2022 17:00 Плановий ремонт 06.01.2022
Л132 10 кВ->КТП-228 10/0.4 кВ->Ф2 28.01.2022 09:00 28.01.2022 17:00 Плановий ремонт 06.01.2022
ПС Краснокаменка 1Т 35/10 кВ->Л132 10 кВ->КТП-262 10/0.4 кВ 28.01.2022 09:00 28.01.2022 17:00 Плановий ремонт 06.01.2022
Михайлівка, Матросова, 1-6, 7а, 8-10, 10б
Михайлівка, Нова, 1-3, 3А, 4-10, 12-13
Л132 10 кВ->КТП-262 10/0.4 кВ->Ф2 28.01.2022 09:00 28.01.2022 17:00 Плановий ремонт 06.01.2022
Михайлівка, Матросова, 1-6, 8, 10, 10б
Л1230 6 кВ->КТП-1446 6/0.4 кВ->Ф2 28.01.2022 09:00 28.01.2022 17:00 Плановий ремонт 17.12.2021
Олександрія, Новопетрівський пров., 3, 7
Олександрія, Промислова, 1, 3-19, 19А, 20, 22, 24
Олександрія, Селищна, 1-17, 19, 21-26, 28, 31, 33, 35, 37
Олександрія, Тихомирова, 15
ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ->КТП-194 10/0.4 кВ 28.01.2022 10:00 28.01.2022 16:00 Плановий ремонт 11.01.2022
Куколівка, Центральна, 34а, 38, 39а, 40, 42-43, 46-50, 52-58, 62, 64, 64а, 65-66, 86, 92, 99, 119
Л6203 6 кВ->КТП-86 6/0.4 кВ->Ф1 28.01.2022 10:00 28.01.2022 16:00 Плановий ремонт 10.01.2022
Ясинуватка, Млинова, 1, 3-6, 10, 12, 14-20, 23-26, 29-36, 38, 40-41, 45, 47
Ясинуватка, Центральна, 4
ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ->КТП-194 10/0.4 кВ 31.01.2022 00:00 31.01.2022 16:00 Плановий ремонт 11.01.2022
Куколівка, Центральна, 34а, 38, 39а, 40, 42-43, 46-50, 52-58, 62, 64, 64а, 65-66, 86, 92, 99, 119
ПС Краснокаменка 1Т 35/10 кВ->Л132 10 кВ->КТП-359 10/0.4 кВ 31.01.2022 09:00 31.01.2022 17:00 Плановий ремонт 06.01.2022
Ульянівка, Квіткова, 2, 4, 4а, 7, 17а, 19а
Ульянівка, Квітнева, 1а, 4
Ульянівка, Нова, 1, 1а, 2-3, 3а, 4-5, 7, 9, 11, 13, 13а, 15, 17а, 18, 19а, 20-26, 28, 30, 31А, 32-33
Ульянівка, Центральна, 4
Ульянівка, Шосейний, 1-2, 2а, 3
Ульянівка, Ювілейна, 1-7, 9-12, 12а, 13-16, 18, 18а, 20а, 21-24, 26а, 27, 29, 29а, 31-33, 35-36
Л61 6 кВ->КТП-1135 6/0.4 кВ->Ф2 31.01.2022 09:00 31.01.2022 14:00 Плановий ремонт 16.12.2021
Олександрія, 6-го Грудня, 201, 203, 205, 207, 209, 211, 215, 217, 219, 219А, 221, 223, 254, 256, 258, 260, 260А, 262, 264, 264А, 266, 270, 272, 274, 276, 278, 280, 282, 2821
Олександрія, Брюллова пров., 1-2, 2А, 2Б, 3-11, 13, 15, 17, 19, 26
Олександрія, Сосюри, 1-4, 6, 6А, 7-12, 14-18, 18А, 19-20, 20а, 21-22, 22А, 37
Л1230 6 кВ->КТП-1446 6/0.4 кВ->Ф3 31.01.2022 09:00 31.01.2022 17:00 Плановий ремонт 17.12.2021
Олександрія, Новопразьке шосе, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95
Олександрія, Філатова, 1-3, 3А, 4-14, 16, 16А, 18, 18А, 20, 20А, 21-28, 30, 32.
Л132 10 кВ->КТП-359 10/0.4 кВ->Ф1 31.01.2022 09:00 31.01.2022 17:00 Плановий ремонт 06.01.2022
Ульянівка, Квіткова, 2, 4, 4а, 7, 17а, 19а
Ульянівка, Квітнева, 1а, 4
Ульянівка, Нова, 17а, 19а
Ульянівка, Центральна, 4
Ульянівка, Шосейний, 1-2, 2а, 3
Л132 10 кВ->КТП-359 10/0.4 кВ->Ф2 31.01.2022 09:00 31.01.2022 17:00 Плановий ремонт 06.01.2022
Ульянівка, Квіткова, 4
Ульянівка, Нова, 1, 1а, 2-3, 3а, 4-5, 7, 9, 11, 13, 13а, 15, 18, 19а, 20-26, 28, 30, 31А, 32-33
Л132 10 кВ->КТП-359 10/0.4 кВ->Ф3 31.01.2022 09:00 31.01.2022 17:00 Плановий ремонт 06.01.2022
Ульянівка, Ювілейна, 1-7, 9-12, 12а, 13-16, 18, 18а, 20а, 21-24, 26а, 27, 29, 29а, 31-33, 35-36
ПС Краснокаменка 1Т 35/10 кВ->Л132 10 кВ->КТП-263 10/0.4 кВ 31.01.2022 09:00 31.01.2022 17:00 Плановий ремонт 06.01.2022
Червоний Поділ, Перемоги, 17
Червоний Поділ, Подол, 2А, 3А, 4А, 6А, 7А, 8, 9А
Л132 10 кВ->КТП-263 10/0.4 кВ->Ф1 31.01.2022 09:00 31.01.2022 17:00 Плановий ремонт 06.01.2022
Червоний Поділ, Перемоги, 17
Червоний Поділ, Подол, 2А, 3А, 4А, 6А, 7А, 8, 9А
Л132 10 кВ->КТП-263 10/0.4 кВ->Ф2 31.01.2022 09:00 31.01.2022 17:00 Плановий ремонт 06.01.2022
Л132 10 кВ->КТП-413 10/0.4 кВ->Ф1 01.02.2022 09:00 01.02.2022 17:00 Плановий ремонт 19.01.2022
Тарасівка, Сорокіна, 11-15, 17, 17а, 18-21, 23-27, 29, 32, 35, 38, 40
ПС Радуга 2Т 35/6 кВ->Л621Р 6 кВ->ЗТП-1052 6/0.4 кВ 01.02.2022 09:00 01.02.2022 14:00 Плановий ремонт 19.01.2022
Олександрія, Бульварна, 41
Олександрія, Григорія Сокальського, 57, 59, 61, 63, 65
Олександрія, Діброви, 74, 80
Олександрія, Захисників України, 50
Олександрія, Першотравнева, 38, 40, 42, 44, 83, 85, 87, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115
Олександрія, Червнева, 2, 7, 9
ПС ПТО 1Т 150/35/10 кВ->Л17 10 кВ 01.02.2022 09:00 01.02.2022 17:00 Плановий ремонт 19.01.2022
Андріївка, Гагаріна, 1-3, 5-18, 26, 28, 30, 32
Андріївка, Коркосівка, 12-13
Андріївка, Молодіжна, 1-8, 10, 12-20, 22-32, 34
Андріївка, Набережна, 1, 3-9, 9а, 10, 12-13, 15, 21, 25, 27
Андріївка, Садова, 1-2, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 25
Андріївка, Степова, 1, 3, 3а, 5, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 21а, 23, 25, 29, 33
Андріївка, Центральна, 1-3, 5-7, 9-22, 24-25, 25а, 27, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58
Андріївка, Чкалова, 2-3, 5-6, 7а, 8-12, 14, 16-22, 24а, 26, 28, 32, 36, 38-40, 42
В.Орел, Леніна, 4, 9, 14-16, 16а, 18, 21, 22а, 25-27, 29, 31, 33, 37, 41, 43, 45-46, 48, 65а, 67, 69, 73, 77
Мала Березівка, Набережна, 7А, 9А, 11, 53
Степанівка, Гоголя, 1-4, 6-10, 12, 15-16, 19, 21-23
Степанівка, Польова, 2, 2А, 4, 4а, 5, 8, 12, 16, 20, 22, 24, 26А, 28, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 46а, 48, 48А, 52, 66
Степанівка, Садова, 1, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 24
Степанівка, Урожайна, 2, 6-7, 10-11, 13, 13а, 19, 22, 35, 39, 47, 49, 51, 53, 57, 63, 65, 71, 75, 81
Сургани, Куколівське шосе, 23
Сургани, Мира, 7-8, 8А, 9, 11-13, 15-18, 18А, 20-23, 26-27, 27а, 28а, 29, 31-34, 37, 39-40, 43, 43а, 45, 47-48, 51, 53а, 54, 56, 58а, 61-63, 65
Сургани, Молодіжна, 1-8
Сургани, Уч.хоз, 2, 5, 9, 13, 21, 22А, 23
ПС Радуга 1Т 35/6 кВ->Л615 6 кВ->ЗТП-1035 1Т 6/0.4 кВ 01.02.2022 13:00 01.02.2022 16:00 Плановий ремонт 19.01.2022
Олександрія, Братська, 52
Олександрія, Перспективна, 18, 20
Олександрія, пр.Соборний, 67
Олександрія, Учительський пров., 1-5, 5А, 6-8, 10, 12, 14, 16-17
ПС Радуга 1Т 35/6 кВ->Л615 6 кВ->ЗТП-1035 2Т 6/0.4 кВ 01.02.2022 13:00 01.02.2022 16:00 Плановий ремонт 19.01.2022
Олександрія, Перспективна, 28
Л155 10 кВ->КТП-196 10/0.4 кВ->Ф1 02.02.2022 09:00 02.02.2022 17:00 Плановий ремонт 19.01.2022
Куколівка, Вишнева, 2-9, 11-17, 19, 21-25, 27, 29-37, 40-41, 43-44, 46-47, 50-56, 58, 60
ПС Н. Прага 1Т 35/10 кВ->Л112 10 кВ->КТП-107 10/0.4 кВ 02.02.2022 09:00 02.02.2022 17:00 Плановий ремонт 19.01.2022
Нова Прага, Набережна, 12, 14, 16, 18-19, 21-27, 29, 29а, 30-37, 37а, 38-40, 42-43, 43а, 44-45, 47-51, 53-57, 59, 61, 61а, 63, 63а, 65, 67а, 67б
Нова Прага, Соборна, 2
Нова Прага, Тітаренко, 2
ПС Н. Прага 1Т 35/10 кВ->Л117 10 кВ->КТП-3 10/0.4 кВ 02.02.2022 09:00 02.02.2022 17:00 Плановий ремонт 19.01.2022
Григорівка, Дібровна, 41
Григорівка, Либідська, 3-5, 7, 7А, 10-12, 32, 38, 42, 46, 52
Григорівка, Озерна, 2, 6, 8, 14
Григорівка, Польова, 5
Нова Прага, Дружний пров., 3
Л112 10 кВ->КТП-107 10/0.4 кВ->Ф1 02.02.2022 09:00 02.02.2022 17:00 Плановий ремонт 19.01.2022
Нова Прага, Набережна, 38, 40, 42, 44-45, 47-51, 53-57, 59, 61, 61а, 63, 63а, 65, 67а, 67б
Л112 10 кВ->КТП-107 10/0.4 кВ->Ф2 03.02.2022 09:00 03.02.2022 17:00 Плановий ремонт 19.01.2022
Нова Прага, Набережна, 12, 14, 16, 18-19, 21-27, 29, 29а, 30-37, 37а, 39, 43, 43а
Нова Прага, Соборна, 2
Нова Прага, Тітаренко, 2
ПС Н-Александровка 2Т 35/10 кВ->Л164 10 кВ->КТП-68 10/0.4 кВ 03.02.2022 09:00 03.02.2022 17:00 Плановий ремонт 19.01.2022
ПС Н-Александровка 2Т 35/10 кВ->Л164 10 кВ->КТП-139 10/0.4 кВ 03.02.2022 09:00 03.02.2022 17:00 Плановий ремонт 19.01.2022
Косівка, Лугова, 6-8, 13, 17, 19-20, 22-23, 26, 28, 32, 34-35, 38-39, 41-42, 44, 47, 49-52, 54-55, 60, 62, 63а, 66
Косівка, Шевченка, 8, 10, 14, 21, 25-27, 29, 31, 33, 35, 37, 43, 47, 49, 51, 53, 55
Л155 10 кВ->КТП-196 10/0.4 кВ->Ф1 03.02.2022 09:00 03.02.2022 17:00 Плановий ремонт 19.01.2022
Куколівка, Вишнева, 2-9, 11-17, 19, 21-25, 27, 29-37, 40-41, 43-44, 46-47, 50-56, 58, 60
ПС Н-Александровка 2Т 35/10 кВ->Л164 10 кВ->КТП-140 10/0.4 кВ 03.02.2022 09:00 03.02.2022 17:00 Плановий ремонт 19.01.2022
Косівка, Гагаріна, 45, 47, 49, 51, 53, 55
Косівка, Культури, 1, 3, 5-12, 14-15, 18, 20, 22-23, 25-26, 28, 30, 33, 35, 37, 39
Косівка, Млинова, 1-2, 4-5, 11а, 15а
Косівка, Молодіжна, 1-8, 10-11, 13, 15-16, 18-21, 23
Косівка, Нова, 23, 28, 32, 34, 36
Косівка, Першотравнева, 6-8, 10-14, 16, 17а, 18, 20-23, 23а, 24-26, 26а, 26Б, 26В, 27, 30, 32, 34, 36, 56
ПС Радуга 2Т 35/6 кВ->Л6111 6 кВ->КТП-1460 6/0.4 кВ 03.02.2022 09:00 03.02.2022 14:00 Плановий ремонт 19.01.2022
Л613 6 кВ->КТП-1023 6/0.4 кВ->Ф2 03.02.2022 09:00 03.02.2022 14:00 Плановий ремонт 20.01.2022
Олександрія, Вугільна, 1, 3-9, 9А, 9Б, 10, 10А, 11, 13, 15-21, 25, 25А, 27
Олександрія, Івана Піянзіна пров., 1-5, 7-16, 18, 20, 22, 24, 26
Олександрія, Маршала Ворошилова пров., 1-2, 2А, 3-12, 14, 14а, 15, 15А, 16-17, 19, 21, 23
Олександрія, Партизанська, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72-83, 83б, 84-103, 105-110, 112-113, 115
Олександрія, Раскової пров., 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14
Олександрія, Толстого пров., 1-14
ПС Радуга 2Т 35/6 кВ->Л621Р 6 кВ->ЗТП-1014 6/0.4 кВ 03.02.2022 13:00 03.02.2022 17:00 Плановий ремонт 19.01.2022
ПС Замфировка 35/10 кВ->Л1122 10 кВ->КТП-281 10/0.4 кВ 04.02.2022 09:00 04.02.2022 17:00 Плановий ремонт 19.01.2022
Костянтинівка, Центральна, 1-3, 5-13, 15-17, 19, 21, 23-24, 24а, 26, 28, 34, 36-39, 43, 45
ПС Замфировка 35/10 кВ->Л1122 10 кВ->КТП-130 10/0.4 кВ 04.02.2022 09:00 04.02.2022 17:00 Плановий ремонт 19.01.2022
Костянтинівка, Вишнева, 4, 8, 10, 13а, 18, 23, 27, 30-31, 33, 35, 37
Костянтинівка, Садова, 2, 12
Костянтинівка, Степова, 2, 5, 7
Костянтинівка, Центральна, 22, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50а, 51-56, 58-65, 67, 69, 71, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 93, 95, 97, 99, 101, 105, 109, 111, 115, 117, 125
Л132 10 кВ->КТП-413 10/0.4 кВ->Ф2 04.02.2022 09:00 04.02.2022 17:00 Плановий ремонт 19.01.2022
Тарасівка, Сорокіна, 1, 7, 9
Л112 10 кВ->КТП-410 10/0.4 кВ->Ф1 04.02.2022 09:00 04.02.2022 17:00 Плановий ремонт 19.01.2022
Нова Прага, Садова, 40, 42, 44, 46, 50, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 83-87, 89, 93, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 149, 155
Л192 10 кВ->КТП-205 10/0.4 кВ->Ф2 04.02.2022 09:00 04.02.2022 17:00 Плановий ремонт 19.01.2022
Войнівка, Центральна, 126, 128, 130, 130а, 132, 152-158, 158а, 158б, 159, 159а, 161, 161а, 163
ПС Радуга 1Т 35/6 кВ->Л611 6 кВ->ЗТП-1099 6/0.4 кВ 04.02.2022 10:00 04.02.2022 16:00 Плановий ремонт 19.01.2022
Олександрія, Герцена пров., 1-15, 17, 19, 21
Олександрія, Довженка пров., 1-10, 12, 14, 16
Олександрія, Залізнична, 1
Олександрія, Максима Бендерова, 15, 15А, 17, 19, 21-28, 28А, 29-38, 38А, 39, 41, 43, 47, 49, 51
Олександрія, Марії Заньковецької, 1, 1Б, 2-9, 11
Олександрія, Осипенка, 2-7, 8а, 9-14, 16-27, 29-32, 34-45, 47, 49, 51, 53
Олександрія, Студентська, 47, 49, 51, 53-54, 58А, 60, 62, 64
Олександрія, Транспортний пров., 1-25, 27
ПС Радуга 1Т 35/6 кВ->Л611 6 кВ->КТП-1067 6/0.4 кВ 04.02.2022 10:00 04.02.2022 16:00 Плановий ремонт 19.01.2022
Олександрія, Березівська, 1-6, 7А, 8-17, 19, 21, 23
Олександрія, Заслонова пров., 1, 3-6, 6А, 7-45, 47
Олександрія, Максима Бендерова, 42, 44, 46, 46А, 48, 50, 52-57, 57А, 58-61, 61А, 62-66, 66А, 67, 67А, 68-72, 73А, 74-75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 87А
Олександрія, Олександра Горського пров., 1-9, 11-12, 12А, 13-16, 18-20, 22-28, 30, 30А, 32, 34, 36, 40, 42, 44, 46, 48, 50
Олександрія, Осипенка, 46, 48, 50, 52, 54-70, 72-77, 79-103, 105, 107, 109, 111
ПС Замфировка 35/10 кВ->Л1122 10 кВ->КТП-129 10/0.4 кВ 07.02.2022 09:00 07.02.2022 17:00 Плановий ремонт 19.01.2022
Костянтинівка, Голуба, 12, 15, 17-18, 20, 23
Костянтинівка, Лугова, 1-2, 4, 6, 10
Костянтинівка, Тиха, 1, 4-5, 7-8, 10, 12-14, 16, 19
ПС Замфировка 35/10 кВ->Л1122 10 кВ->КТП-572 10/0.4 кВ 07.02.2022 09:00 07.02.2022 17:00 Плановий ремонт 19.01.2022
Костянтинівка, Гагаріна, 2, 4-9, 13-14, 17-18, 23, 25, 30, 32
ПС Сахзавод 2Т 35/6 кВ->Л604 6 кВ->КТП-72 6/0.4 кВ 07.02.2022 09:00 07.02.2022 17:00 Плановий ремонт 19.01.2022
Приютівка, Береговий пров., 1-3, 3а, 4, 6-10
Приютівка, Спортивний пров., 1-7
Приютівка, Центральна, 5, 7, 9, 11, 13, 14а, 14в, 16, 18, 28, 30, 32, 32А, 34
ПС Замфировка 35/10 кВ->Л1122 10 кВ->КТП-128 10/0.4 кВ 07.02.2022 09:00 07.02.2022 17:00 Плановий ремонт 19.01.2022
Костянтинівка, Братська, 8, 12, 36, 38, 40, 44, 48, 50, 54, 56, 58, 66, 70, 72, 74
Л804 35 кВ->ПС Краснокаменка 2Т 35/10 кВ->Л135 10 кВ 07.02.2022 09:00 07.02.2022 17:00 Плановий ремонт 19.01.2022
Червона Кам’янка, Гагаріна, 39, 41, 43, 45, 47, 49-51, 54-56, 58-60, 62-63, 65-66, 69-70, 72, 74, 77-79, 82, 84, 86
Червона Кам’янка, Горького, 1-5, 7, 9, 11, 13, 15
Червона Кам’янка, Захарченко, 2-7, 11-12, 14-17, 18а, 19-23, 25, 27а, 29, 34-36, 39, 41, 43-45, 51, 53, 55-56, 60, 62, 64, 66, 68, 68а, 70
Червона Кам’янка, Київська, 1, 3-11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27
Червона Кам’янка, Козацька, 1-2, 2а, 3-7, 9-15, 17-19
Червона Кам’янка, Козацький пров., 1-3, 5, 7, 9, 13, 15
Л192 10 кВ->КТП-205 10/0.4 кВ->Ф1 07.02.2022 09:00 07.02.2022 17:00 Плановий ремонт 19.01.2022
Войнівка, Чалого, 1-2, 2а, 3-4, 4а, 5-9, 9а, 10-18, 18а
Л112 10 кВ->КТП-410 10/0.4 кВ->Ф2 07.02.2022 09:00 07.02.2022 17:00 Плановий ремонт 19.01.2022
Нова Прага, Садова, 74, 76, 78, 80, 82, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 145, 149а, 151, 153
Нова Прага, Соборна, 65, 65а, 65г
ПС Радуга 2Т 35/6 кВ->Л619 6 кВ->ЗТП-1093 2Т 6/0.4 кВ 07.02.2022 10:00 07.02.2022 14:00 Плановий ремонт 19.01.2022
Олександрія, Миколи Зерваницького, 1
Олександрія, Михайла Грушевського, 43, 45, 47
ПС Радуга 2Т 35/6 кВ->Л619 6 кВ->КТП-1078 6/0.4 кВ 07.02.2022 10:00 07.02.2022 16:00 Плановий ремонт 19.01.2022
Олександрія, Верхній пров., 1-17, 19
Олександрія, Весняна, 1, 5, 7-9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49
Олександрія, Весняний пров., 1, 3, 5-7, 9-19, 21, 21а, 22-30, 32, 34, 36, 38, 40, 42
Олександрія, Елеваторна, 1-5, 7-21
Олександрія, Зоряна, 1, 1А, 2-24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38
Олександрія, Липнева, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18
Олександрія, Міліцейська, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79-84, 84А, 85-87, 89-93, 95-97, 97А, 98-100, 102-108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 124, 126, 128, 130
Олександрія, Можайського пров., 1, 3-9, 11, 13, 13А, 15, 17, 19, 21, 23
Олександрія, Нижній пров., 1, 3-20
Олександрія, Середній пров., 1-18
Олександрія, Сидоренка, 1
ПС Радуга 1Т 35/6 кВ->Л613 6 кВ->ЗТП-1025 2Т 6/0.4 кВ 08.02.2022 09:00 08.02.2022 14:00 Плановий ремонт 19.01.2022
Олександрія, Івана Чиркіна, 16
Олександрія, пр.Соборний, 28К2, 28К3
Олександрія, Шевченка, 61, 61А, 63, 65
ПС Радуга 1Т 35/6 кВ->Л613 6 кВ->ЗТП-1025 1Т 6/0.4 кВ 08.02.2022 09:00 08.02.2022 14:00 Плановий ремонт 19.01.2022
ПС ПТО 1Т 150/35/10 кВ->Л17 10 кВ 08.02.2022 09:00 08.02.2022 17:00 Плановий ремонт 19.01.2022
Андріївка, Гагаріна, 1-3, 5-18, 26, 28, 30, 32
Андріївка, Коркосівка, 12-13
Андріївка, Молодіжна, 1-8, 10, 12-20, 22-32, 34
Андріївка, Набережна, 1, 3-9, 9а, 10, 12-13, 15, 21, 25, 27
Андріївка, Садова, 1-2, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 25
Андріївка, Степова, 1, 3, 3а, 5, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 21а, 23, 25, 29, 33
Андріївка, Центральна, 1-3, 5-7, 9-22, 24-25, 25а, 27, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58
Андріївка, Чкалова, 2-3, 5-6, 7а, 8-12, 14, 16-22, 24а, 26, 28, 32, 36, 38-40, 42
В.Орел, Леніна, 4, 9, 14-16, 16а, 18, 21, 22а, 25-27, 29, 31, 33, 37, 41, 43, 45-46, 48, 65а, 67, 69, 73, 77
Мала Березівка, Набережна, 7А, 9А, 11, 53
Степанівка, Гоголя, 1-4, 6-10, 12, 15-16, 19, 21-23
Степанівка, Польова, 2, 2А, 4, 4а, 5, 8, 12, 16, 20, 22, 24, 26А, 28, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 46а, 48, 48А, 52, 66
Степанівка, Садова, 1, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 24
Степанівка, Урожайна, 2, 6-7, 10-11, 13, 13а, 19, 22, 35, 39, 47, 49, 51, 53, 57, 63, 65, 71, 75, 81
Сургани, Куколівське шосе, 23
Сургани, Мира, 7-8, 8А, 9, 11-13, 15-18, 18А, 20-23, 26-27, 27а, 28а, 29, 31-34, 37, 39-40, 43, 43а, 45, 47-48, 51, 53а, 54, 56, 58а, 61-63, 65
Сургани, Молодіжна, 1-8
Сургани, Уч.хоз, 2, 5, 9, 13, 21, 22А, 23
ПС Александрия 2Т 35/10 кВ->Л128 10 кВ->ЗТП-1163 10/0.4 кВ 08.02.2022 13:00 08.02.2022 16:00 Плановий ремонт 19.01.2022
Олександрія, Героїв Сталінграда, 27
Олександрія, Сидоренка, 2
ПС ПТО 1Т 150/35/10 кВ->Л17 10 кВ 09.02.2022 09:00 09.02.2022 17:00 Плановий ремонт 19.01.2022
Андріївка, Гагаріна, 1-3, 5-18, 26, 28, 30, 32
Андріївка, Коркосівка, 12-13
Андріївка, Молодіжна, 1-8, 10, 12-20, 22-32, 34
Андріївка, Набережна, 1, 3-9, 9а, 10, 12-13, 15, 21, 25, 27
Андріївка, Садова, 1-2, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 25
Андріївка, Степова, 1, 3, 3а, 5, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 21а, 23, 25, 29, 33
Андріївка, Центральна, 1-3, 5-7, 9-22, 24-25, 25а, 27, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58
Андріївка, Чкалова, 2-3, 5-6, 7а, 8-12, 14, 16-22, 24а, 26, 28, 32, 36, 38-40, 42
В.Орел, Леніна, 4, 9, 14-16, 16а, 18, 21, 22а, 25-27, 29, 31, 33, 37, 41, 43, 45-46, 48, 65а, 67, 69, 73, 77
Мала Березівка, Набережна, 7А, 9А, 11, 53
Степанівка, Гоголя, 1-4, 6-10, 12, 15-16, 19, 21-23
Степанівка, Польова, 2, 2А, 4, 4а, 5, 8, 12, 16, 20, 22, 24, 26А, 28, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 46а, 48, 48А, 52, 66
Степанівка, Садова, 1, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 24
Степанівка, Урожайна, 2, 6-7, 10-11, 13, 13а, 19, 22, 35, 39, 47, 49, 51, 53, 57, 63, 65, 71, 75, 81
Сургани, Куколівське шосе, 23
Сургани, Мира, 7-8, 8А, 9, 11-13, 15-18, 18А, 20-23, 26-27, 27а, 28а, 29, 31-34, 37, 39-40, 43, 43а, 45, 47-48, 51, 53а, 54, 56, 58а, 61-63, 65
Сургани, Молодіжна, 1-8
Сургани, Уч.хоз, 2, 5, 9, 13, 21, 22А, 23
Л132 10 кВ->КТП-413 10/0.4 кВ->Ф1 09.02.2022 09:00 09.02.2022 17:00 Плановий ремонт 19.01.2022
Тарасівка, Сорокіна, 11-15, 17, 17а, 18-21, 23-27, 29, 32, 35, 38, 40
ПС Луч 2Т 35/10 кВ->Л1350 10 кВ->ЗТП-1405 10/0.4 кВ 09.02.2022 09:00 09.02.2022 14:00 Плановий ремонт 19.01.2022
Олександрія, 6-го Грудня, 89, 91, 93
ПС ПТО 1Т 150/35/10 кВ->Л1 10 кВ->ЗТП-1414 10/0.4 кВ 09.02.2022 13:00 09.02.2022 16:00 Плановий ремонт 19.01.2022
Олександрія, Григорія Сокальського, 32А
Олександрія, Захисників України, 40
Л155 10 кВ->КТП-196 10/0.4 кВ->Ф1 11.02.2022 09:00 11.02.2022 17:00 Плановий ремонт 19.01.2022
Куколівка, Вишнева, 2-9, 11-17, 19, 21-25, 27, 29-37, 40-41, 43-44, 46-47, 50-56, 58, 60
Л192 10 кВ->КТП-205 10/0.4 кВ->Ф3 11.02.2022 09:00 11.02.2022 17:00 Плановий ремонт 19.01.2022
Войнівка, Миру, 1, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 3б, 4-5, 5а, 6-9, 11-12, 12а
Войнівка, Паромний, 1-5, 7
Войнівка, Центральна, 134а, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 148а, 150, 162, 164а, 165а, 166, 166А, 167-169
Войнівка, Шевченко, 1-3, 3а, 4-5, 6а, 7-8, 10-11, 13-22, 22а, 23, 25, 27
Войнівка, Ювілейна, 1-4, 4а, 5-11, 13, 15, 20-21, 24а
ПС Радуга 1Т 35/6 кВ->Л617 6 кВ->ЗТП-1055 6/0.4 кВ 11.02.2022 09:00 11.02.2022 14:00 Плановий ремонт 19.01.2022
Олександрія, 6-го Грудня, 57
Олександрія, Святомиколаївська, 70А
Олександрія, Софіївська, 2, 4
Олександрія, Шевченка, 137-138, 143, 145, 147, 147А
ПС Сахзавод 2Т 35/6 кВ->Л604 6 кВ->КТП-57 6/0.4 кВ 11.02.2022 09:00 11.02.2022 17:00 Плановий ремонт 19.01.2022
Приютівка, пр.Дружби, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 44
Приютівка, Центральна, 2-4, 6
Приютівка, Шосейна, 2а
ПС Н. Прага 1Т 35/10 кВ->Л117 10 кВ->КТП-14 10/0.4 кВ 14.02.2022 09:00 14.02.2022 17:00 Плановий ремонт 19.01.2022
ПС Н. Прага 1Т 35/10 кВ->Л117 10 кВ->КТП-15 10/0.4 кВ 14.02.2022 09:00 14.02.2022 17:00 Плановий ремонт 19.01.2022
Л181 10 кВ->КТП-563 10/0.4 кВ->Ф1 14.02.2022 09:00 14.02.2022 17:00 Плановий ремонт 19.01.2022
Лікарівка, Центральна, 1, 3-16
Л115 10 кВ->КТП-581 10/0.4 кВ->Ф1 14.02.2022 09:00 14.02.2022 17:00 Плановий ремонт 19.01.2022
Шарівка, Мічуріна, 2, 4, 6, 8
Шарівка, Садова, 1-18, 20-39, 41-43, 45
Л132 10 кВ->КТП-413 10/0.4 кВ->Ф1 14.02.2022 09:00 14.02.2022 17:00 Плановий ремонт 19.01.2022
Тарасівка, Сорокіна, 11-15, 17, 17а, 18-21, 23-27, 29, 32, 35, 38, 40
Л115 10 кВ->КТП-581 10/0.4 кВ->Ф2 15.02.2022 09:00 15.02.2022 17:00 Плановий ремонт 19.01.2022
Шарівка, Привокзальна, 2-7, 9-11, 14, 17-31, 32а, 34, 36
Л132 10 кВ->КТП-413 10/0.4 кВ->Ф2 15.02.2022 09:00 15.02.2022 17:00 Плановий ремонт 19.01.2022
Тарасівка, Сорокіна, 1, 7, 9
Л192 10 кВ->КТП-205 10/0.4 кВ->Ф3 15.02.2022 09:00 15.02.2022 17:00 Плановий ремонт 19.01.2022
Войнівка, Миру, 1, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 3б, 4-5, 5а, 6-9, 11-12, 12а
Войнівка, Паромний, 1-5, 7
Войнівка, Центральна, 134а, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 148а, 150, 162, 164а, 165а, 166, 166А, 167-169
Войнівка, Шевченко, 1-3, 3а, 4-5, 6а, 7-8, 10-11, 13-22, 22а, 23, 25, 27
Войнівка, Ювілейна, 1-4, 4а, 5-11, 13, 15, 20-21, 24а
Л181 10 кВ->КТП-563 10/0.4 кВ->Ф2 16.02.2022 09:00 16.02.2022 17:00 Плановий ремонт 19.01.2022
Лікарівка, Садова, 1-8, 9а, 10-22, 24-26, 28, 30, 32, 34-37, 39-40, 42, 44-45, 47, 49, 49б, 50-53, 53а, 56-57, 59, 63, 65, 67, 69, 71, 73
Л804 35 кВ->ПС Краснокаменка 2Т 35/10 кВ->Л135 10 кВ 16.02.2022 09:00 16.02.2022 17:00 Плановий ремонт 19.01.2022
Червона Кам’янка, Гагаріна, 39, 41, 43, 45, 47, 49-51, 54-56, 58-60, 62-63, 65-66, 69-70, 72, 74, 77-79, 82, 84, 86
Червона Кам’янка, Горького, 1-5, 7, 9, 11, 13, 15
Червона Кам’янка, Захарченко, 2-7, 11-12, 14-17, 18а, 19-23, 25, 27а, 29, 34-36, 39, 41, 43-45, 51, 53, 55-56, 60, 62, 64, 66, 68, 68а, 70
Червона Кам’янка, Київська, 1, 3-11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27
Червона Кам’янка, Козацька, 1-2, 2а, 3-7, 9-15, 17-19
Червона Кам’янка, Козацький пров., 1-3, 5, 7, 9, 13, 15
Л192 10 кВ->КТП-205 10/0.4 кВ->Ф3 17.02.2022 09:00 17.02.2022 17:00 Плановий ремонт 19.01.2022
Войнівка, Миру, 1, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 3б, 4-5, 5а, 6-9, 11-12, 12а
Войнівка, Паромний, 1-5, 7
Войнівка, Центральна, 134а, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 148а, 150, 162, 164а, 165а, 166, 166А, 167-169
Войнівка, Шевченко, 1-3, 3а, 4-5, 6а, 7-8, 10-11, 13-22, 22а, 23, 25, 27
Войнівка, Ювілейна, 1-4, 4а, 5-11, 13, 15, 20-21, 24а
Л155 10 кВ->КТП-196 10/0.4 кВ->Ф1 17.02.2022 09:00 17.02.2022 17:00 Плановий ремонт 19.01.2022
Куколівка, Вишнева, 2-9, 11-17, 19, 21-25, 27, 29-37, 40-41, 43-44, 46-47, 50-56, 58, 60
Л181 10 кВ->КТП-563 10/0.4 кВ->Ф3 21.02.2022 09:00 21.02.2022 17:00 Плановий ремонт 19.01.2022
Лікарівка, Центральна, 17-18, 20-34
Л804 35 кВ->ПС Краснокаменка 2Т 35/10 кВ->Л135 10 кВ 21.02.2022 09:00 21.02.2022 17:00 Плановий ремонт 19.01.2022
Червона Кам’янка, Гагаріна, 39, 41, 43, 45, 47, 49-51, 54-56, 58-60, 62-63, 65-66, 69-70, 72, 74, 77-79, 82, 84, 86
Червона Кам’янка, Горького, 1-5, 7, 9, 11, 13, 15
Червона Кам’янка, Захарченко, 2-7, 11-12, 14-17, 18а, 19-23, 25, 27а, 29, 34-36, 39, 41, 43-45, 51, 53, 55-56, 60, 62, 64, 66, 68, 68а, 70
Червона Кам’янка, Київська, 1, 3-11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27
Червона Кам’янка, Козацька, 1-2, 2а, 3-7, 9-15, 17-19
Червона Кам’янка, Козацький пров., 1-3, 5, 7, 9, 13, 15
ПС ПТО 1Т 150/35/10 кВ->Л17 10 кВ 22.02.2022 09:00 22.02.2022 17:00 Плановий ремонт 19.01.2022
Андріївка, Гагаріна, 1-3, 5-18, 26, 28, 30, 32
Андріївка, Коркосівка, 12-13
Андріївка, Молодіжна, 1-8, 10, 12-20, 22-32, 34
Андріївка, Набережна, 1, 3-9, 9а, 10, 12-13, 15, 21, 25, 27
Андріївка, Садова, 1-2, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 25
Андріївка, Степова, 1, 3, 3а, 5, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 21а, 23, 25, 29, 33
Андріївка, Центральна, 1-3, 5-7, 9-22, 24-25, 25а, 27, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58
Андріївка, Чкалова, 2-3, 5-6, 7а, 8-12, 14, 16-22, 24а, 26, 28, 32, 36, 38-40, 42
В.Орел, Леніна, 4, 9, 14-16, 16а, 18, 21, 22а, 25-27, 29, 31, 33, 37, 41, 43, 45-46, 48, 65а, 67, 69, 73, 77
Мала Березівка, Набережна, 7А, 9А, 11, 53
Степанівка, Гоголя, 1-4, 6-10, 12, 15-16, 19, 21-23
Степанівка, Польова, 2, 2А, 4, 4а, 5, 8, 12, 16, 20, 22, 24, 26А, 28, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 46а, 48, 48А, 52, 66
Степанівка, Садова, 1, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 24
Степанівка, Урожайна, 2, 6-7, 10-11, 13, 13а, 19, 22, 35, 39, 47, 49, 51, 53, 57, 63, 65, 71, 75, 81
Сургани, Куколівське шосе, 23
Сургани, Мира, 7-8, 8А, 9, 11-13, 15-18, 18А, 20-23, 26-27, 27а, 28а, 29, 31-34, 37, 39-40, 43, 43а, 45, 47-48, 51, 53а, 54, 56, 58а, 61-63, 65
Сургани, Молодіжна, 1-8
Сургани, Уч.хоз, 2, 5, 9, 13, 21, 22А, 23
Л155 10 кВ->КТП-196 10/0.4 кВ->Ф1 22.02.2022 09:00 22.02.2022 17:00 Плановий ремонт 19.01.2022
Куколівка, Вишнева, 2-9, 11-17, 19, 21-25, 27, 29-37, 40-41, 43-44, 46-47, 50-56, 58, 60
ПС Энергетик-1 35/6 кВ->Л1220 6 кВ->ЗТП-1204 6/0.4 кВ 23.02.2022 09:00 23.03.2022 17:00 Плановий ремонт 19.01.2022
Олександрійське, Зої Космедем’янської, 1-9
Олександрійське, Ковтуна, 1-2, 2Г, 3-4, 4А, 5-6, 6А, 7-8, 8А, 10, 12-19, 21, 23, 25, 27
Олександрійське, Кошового, 1-3, 3А, 4, 5А, 7А, 8, 9А, 10-11, 11А, 12, 14
Олександрійське, Любові Шевцової, 3, 3А, 4-5, 5А, 6, 6А, 7, 7А, 8, 8А, 9, 9А, 10, 10А, 11, 11А, 12, 18А
Олександрійське, Матросова, 2-9, 11-26, 33, 35
Олександрійське, Павла Кравченка, 6, 8
Л804 35 кВ->ПС Краснокаменка 2Т 35/10 кВ->Л135 10 кВ 24.02.2022 09:00 24.02.2022 17:00 Плановий ремонт 19.01.2022
Червона Кам’янка, Гагаріна, 39, 41, 43, 45, 47, 49-51, 54-56, 58-60, 62-63, 65-66, 69-70, 72, 74, 77-79, 82, 84, 86
Червона Кам’янка, Горького, 1-5, 7, 9, 11, 13, 15
Червона Кам’янка, Захарченко, 2-7, 11-12, 14-17, 18а, 19-23, 25, 27а, 29, 34-36, 39, 41, 43-45, 51, 53, 55-56, 60, 62, 64, 66, 68, 68а, 70
Червона Кам’янка, Київська, 1, 3-11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27
Червона Кам’янка, Козацька, 1-2, 2а, 3-7, 9-15, 17-19
Червона Кам’янка, Козацький пров., 1-3, 5, 7, 9, 13, 15
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