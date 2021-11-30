В Олександрії незабаром розпочнеться молодіжна спартакіада

Виконком Олександрійської міської ради вирішив провести ХХ спортивні ігри молоді міста, повідомляє «Голос Громади».

На черговому засіданні виконкому було прийнято календар змагань спартакіади і положення про її проведення.

Так, ХХ спортивні ігри проходитимуть серед студентських та учнівських команд олександрійських закладів вищої і професійно-технічної освіти з грудня 2021 по травень 2022 року.

Змагання проходитимуть за таким календарем:

Шахи; склад команд – 2 юнаки, 2 дівчини; термін проведення – лютий, 2022 р.; місце проведення – Олександрійський політехнічний коледж; Шашки; 2 юнаки, 1 дівчина; лютий, 2022 р.; Олександрійський політехнічний коледж; Настільний теніс; 2 юнаки, 1 дівчина; березень, 2022 р.; НВК «Олександрійський колегіум»; Волейбол; 12 юнаків, 12 дівчат; березень, 2022 р.; Комунальний заклад «ДЮСШ №2»; Баскетбол 3 х 3; 10 хлопців, 10 дівчат; квітень, 2022 р.; Олександрійський коледж культури і мистецтв; Міні-футбол; 10 хлопців; травень, 2022 р.; парк ім. Т.Г.Шевченка.

Міським змаганням передують масові змагання в навчальних закладах протягом навчального 2021 – 2022 року.