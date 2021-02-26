В Олександрії обговорили зміни у законодавстві про зайнятість населення

Про зміни у чинному законодавстві про зайнятість населення щодо надання допомоги по частковому безробіттю йшла мова під час вебінару, організованого фахівцями Олександрійського міськрайонного центру зайнятості для керівників ТОВ «Етал-контактор» та ТОВ «Етал – електрощит».

Наталія Фоміна, начальник відділу взаємодії з роботодавцями міськрайонного центру зайнятості, окреслила зміни у чинному законодавстві, що внесені до статті 47 Закону України «Про зайнятість населення», зокрема, що регламентує надання підприємствам, які займаються виробництвом продукції, допомоги по частковому безробіттю. Крім того, фахівчиня ознайомила й з порядком надання допомоги по частковому безробіттю, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 03 лютого 2021 року №74.

Окремим аспектом розмови стало питання організації професійного навчання безробітного населення на замовлення роботодавців, проведення робіт тимчасового характеру, надання компенсації єдиного соціального внеску за працевлаштованих безробітних на новостворені робочі місця.

Увагу роботодавців було зосереджено й на можливостях електронних сервісів державної служби зайнятості та практичного їх застосування.

Зі слів керівника ТОВ «Етал-контактор» Сергія Єйбоженка, формат такого спілкування, як вебінари, у першу чергу, економить час роботодавця, адже для кожного представника бізнесу, кожна хвилина є важливою. Крім того, такий формат дозволяє стейкхолдерам обговорити усі важливі питання, які виникають у сторін, почути з перших уст нову корисну інформацію, у т.ч. щодо змін, що відбуваються у сфері зайнятості. А найголовніше – цей формат є безпечним під час короновірусної інфекції.

Олександрійський міськрайонний центр зайнятості

Про зміни у чинному законодавстві про зайнятість населення щодо надання допомоги по частковому безробіттю йшла мова під час вебінару, організованого фахівцями Олександрійського міськрайонного центру зайнятості для керівників ТОВ «Етал-контактор» та ТОВ «Етал – електрощит».

Наталія Фоміна, начальник відділу взаємодії з роботодавцями міськрайонного центру зайнятості, окреслила зміни у чинному законодавстві, що внесені до статті 47 Закону України «Про зайнятість населення», зокрема, що регламентує надання підприємствам, які займаються виробництвом продукції, допомоги по частковому безробіттю. Крім того, фахівчиня ознайомила й з порядком надання допомоги по частковому безробіттю, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 03 лютого 2021 року №74.

Окремим аспектом розмови стало питання організації професійного навчання безробітного населення на замовлення роботодавців, проведення робіт тимчасового характеру, надання компенсації єдиного соціального внеску за працевлаштованих безробітних на новостворені робочі місця.

Увагу роботодавців було зосереджено й на можливостях електронних сервісів державної служби зайнятості та практичного їх застосування.

Зі слів керівника ТОВ «Етал-контактор» Сергія Єйбоженка, формат такого спілкування, як вебінари, у першу чергу, економить час роботодавця, адже для кожного представника бізнесу, кожна хвилина є важливою. Крім того, такий формат дозволяє стейкхолдерам обговорити усі важливі питання, які виникають у сторін, почути з перших уст нову корисну інформацію, у т.ч. щодо змін, що відбуваються у сфері зайнятості. А найголовніше – цей формат є безпечним під час коронавірусної інфекції.