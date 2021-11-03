В Олександрії обговорюють відродження місцевого бренду «Олександрійський пряник»

Днями молодіжний парламент Олександрійської міської ради презентували цікаву ідею, яка популяризуватиме громаду на туристичному рівні, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу відомства. Юні депутати зустрілися із секретарем міської ради Вікторією Косяк та заступником міського голови Іриною Чемерис і розповіли про напрацювання нового проєкту. За задумкою прогресивної молоді, доцільним буде відродити виробництво Олександрійського пряника та запатентувати ще один бренд, який асоціюватиметься з нашим містом. Читайте також: Скільки в Олександрії «людей у білих халатах»?

“За інформацією, здобутою молодіжним парламентом, Олександрійський пряник існував, і випускався у 70-80 роках минулого століття. Після закриття хлібозаводу виробництво смаколика припинилося, а рецепт і традиція його виготовлення пішли у забуття. Проте, через багато років юним олександрійцям все ж вдалося відшукати технолога виробництва, яка поділилась оригінальним рецептом і описала вигляд пряника, який мав округлу форму, мав зображення пожежної вежі й напис «Олександрія». До виробництва Олександрійського пряника депутати пропонують залучити місцеві підприємства.

У ході діалогу присутні обговорили умови реалізації цього проєкту, а саме, з нагоди яких подій і свят будуть випікати гастрономічний сувенір, яким може бути дизайн смаколика тощо. Співпраця міської ради з молодіжним парламентом у даному напрямку продовжуватиметься, аби відродити та втілити у життя ще один олександрійський бренд” – йдеться у тексті повідомлення.