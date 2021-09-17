В Олександрії обрали керівників двох культурних закладів міста

Сьогодні, 17 вересня, пройшов заключний етап конкурсу на заміщення вакантних посад директорів Міського музейного центру ім. Худякової А. Ф. та ПК «Олександрійський театр». Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на повідомлення Олександрійської міськради.

Директором Музейного центру обрано Тетяну Отченашко, а Олександрійським театром управлятиме Юрій Біланюк.

Строкові контракти будуть підписані на п’ять років, після чого вони зможуть розпочати до роботи.

Для довідки:

Отченашко Тетяна Сергіївна народилася 18 грудня 1985 року в Олександрії. Освіта вища. Закінчила Кіровоградський педагогічний університет імені Володимира Винниченка, де здобула освітній ступінь магістра педагогічної освіти, викладача історії. Загальний музейний стаж роботи 9 років, останнє місце роботи – завіддувач відділом природи в Міському музейному центрі ім. Худякової А. Ф.

Біланюк Юрій Фадейович народився 8 листопада 1954 року в селі Соболівка Вінницької області. Освіта вища. У 1982 році закінчив Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. О. С. Пушкіна. За фахом – філолог. У різні роки працював директором Олександрійської філії Кіровоградського інституту регіонального управління та економіки, фахівцем із зв’язків з громадськістю та пресою ВАТ «Кіровоградобленерго», двічі очолював ПК «Світлопільський», а в останні роки обіймав посаду прес-секретар ФК «Олександрія».