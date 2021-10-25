В Олександрії оголошено тиждень енергоефективності та енергозбереження

В Олександрії проведуть Європейський тиждень сталої енергії, аби навчатися заощаджувати електроенергію та робити місто більш енергоефективним, повідомляє “Голос Громади” посилаючись інформацію міськради.

Пор завершенню канікул Олександрійські освітні заклади розпочнуть навчальний процес із проведення тематичних заходів, що присвячені до Європейського тижня сталої енергії.

В НВО «Олександрійська гімназія ім. Т.Г. Шевченка – ЗНЗ І-II ступенів – школа мистецтв» учнівська молодь готує екологічний флешмоб «Збережи енергію», планується конкурс малюнків та інформаційна викладка-застереження «Голос природи».

Олександрійський колегіум планує проведення анкетування з теми «Ставлення громадськості до питань енергоефективності та енергозбереження», виставки малюнків, перегляд тематичних відеороликів, фестивалю зелених насаджень тощо.

У ЗНЗ №7 пройдуть конкурси малюнків, години спілкування, перегляд фільмів та екоквест «Школа енергії».

НВК «Загальноосвітній навчальний заклад І-III ступенів № 9 – спеціалізована школа» готує проведення екоуроків, інформаційних хвилинок, виставки малюнків, проведення вікторин та виготовлення буклетів.

ЗНЗ І-III ступенів № 10 планує проведення годин спілкування та виховні години.

НВК «Звенигородський ЗНЗ І-III ступенів – ДНЗ» проводитиме тиждень енергозбереження з переглядами фільмів, виготовленням листівок, ігор-розваг та ін.

Учні ЗНЗ №19 виконуватимуть проєктні роботи, майстер-клас «Друге життя непотрібних речей», братимуть участь у проєкті «Життя паперу».

У НВК № 12 заплановано перегляд презентацій, відеороликів, проведення лекцій, засідань круглого столу, годин інформування тощо.

В рамках проведення Європейського тижня сталої енергії ЦДЮТ ім. О.Шакала проводить конкурси малюнків серед, перегляд відеороликів, виготовлення та розповсюдження пам’ятки «Порада щодо збереження енергії».

У повсякденному житті дедалі більшої актуальності набуває питання щодо енергозбереження та впровадження енергозберігаючих практик. Тому в закладах соціальної сфери Олександрійської громади застосовуються енергозберігаючі технології: встановлення енергоефективного освітлення, заміна вікон і дверей тощо.

Цього року Олександрійська міська рада підписала Меморандум про співпрацю у реалізації проєкту «Зелений транспорт міста Олександрії», що передбачає впровадження нового виду транспорту – електросамокатів.

Для зменшення споживання енергоносіїв, зменшення викидів рекомендується користуватися правилами раціонального використання природних ресурсів:

– економія на освітленні: встановлюйте у своїх помешканнях енергозберігаючі лампи, вони служать у 5-8 разів довше, ніж звичайні лампи розжарювання і споживання електроенергії в 10 разів менше;

– правильно використовуйте побутову техніку: не встановлюйте холодильник біля газової плити, опалювальних приладів та місця де є пряме сонячне проміння, використовуйте пральні та посудомийні машини в режимі повного завантаження, вмикайте кондиціонер лише при закритих вікнах і дверях, вимикайте електричний бойлер, якщо протягом тривалого часу ним не користуєтесь.