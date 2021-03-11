В Олександрії оголосили переможців конкурсу читців «Безсмертне слово Кобзаря»

Впродовж 9-10 березня в Олександрії проходив конкурс читців творів Тараса Шевченка «Безсмертне слово Кобзаря», повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт Олександрійської міськради.

У конкурсі за кращий виступ змагалися аматори, студенти вищих навчальних закладів та учні шкіл міста.

За результатами конкурсу серед студентів та аматорів перемогу місця вибороли Сніжана Латанюк (педколедж), Богдан Довгий (міський Палац культури), Єлизавета Тристан (коледж культури) та Олександра Стоян (ПК “Світлопільський”).

Серед школярів І місце вибороли: Вікторія Крисько (ЛІТ); Ірина Зінакова (Ізмайлівський ЗЗСО І-ІІІ ст); Варвара Рубаненко (ЗНЗ І-ІІІ ст. №19); Марія Серьогіна (НВК ЗНЗ І-ІІІ ст.№ 9); Ольга Євневич (ЗНЗ І-ІІІ ст. №9); Дана Карабаш, Станіслав Снегур (НВК ЗНЗ І-ІІІ ст.№ 12 ДНЗ); Мирослава Хорольська (Олександрійський колегіум); Ірина Бартош (ЗНЗ І-ІІІ ст.№10); Софія Руденко (Гімназія Т.Г.Шевченка); Дар’я Скрипка (ЗНЗ І-ІІІ ст. №15) та Крістіна Криворучко (Звенинородський НВК).

Переможці та учасники конкурсу були нагороджені дипломами і сувенірами.