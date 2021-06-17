В Олександрії під час гасіння пожежі виявили тіло

Минулої доби в Олександрії сталося дві пожежі, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу рятувальників.

Перша пожежа сталася в смт Олександрійське м. Олександрія, де зайнялося 0,5 м2 електропроводки лічильника в електрощитовій на першому поверсі двоповерхового житлового будинку по вул. Космодем’янської.

Друга пожежа, що сталася пізно увечері, забрала життя чоловіка, який мешкав в Олександрії по вул. Липневій. На момент прибуття пожежно-рятувального підрозділу горіла підлога на площі 1 м2 та електрокип’ятильник у ванній кімнаті будинку. Загиблий громадянин 1959 р.н.

Причини пожеж з’ясовують фахівці.