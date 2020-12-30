В Олександрії під час низки обшуків розкрили діяльність нарколабораторії

Нещодавно в Олександрії провели низку обшуків щодо боротьби з наркозлочинністю на території міста. Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт Нацполіції у Кіровоградській області.

За результатами обшуків у кількох олександрійців правоохоронці вилучили наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори, заборонені до вільного обігу.

Поряд з цим, у домоволодінні 28-річного місцевого жителя було вилучено наркотичний засіб – марихуану, розчин та порошкоподібну психотропну речовину амфетамін, обладнання і скляні колби для виготовлення «психотропів» із метою їх подальшого збуту. Заборонені предмети були направлені на експертизи.