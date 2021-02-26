В Олександрії під час пожежі постраждав чоловік

Вчора, 25 лютого, мешканці будинку по вул. Перспективна м. Олександрія викликали рятувальників для гасіння пожежі у підвальному приміщенні багатоповерхівки.

Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт ДСНС у Кіровоградській області. На момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів на місце події площа займання старих домашніх речей становила 3 м². Під час гасіння пожежі рятувальники виявили у підвалі громадянина 1946 р.н., який зазнав отруєння продуктами горіння. Вогнеборці врятували чоловіка та передали працівникам швидкої медичної допомоги. Пожежу загасили. Причина займання наразі встановлюються фахівцями.