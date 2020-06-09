В Олександрії під час прогулянки маленька дитина наїлася отруйних грибів і потрапила до лікарні

В Олександрії зафіксували випадок отруєння дикорослими грибами, повідомляє «Голос Громади» з посиланням на сайт Кіровоградського обласного лабораторного центру.
Дитина 1,8 року бавилась із сестрою 7 років на подвір’ї приватного будинку й побачила біля паркану дикорослі гриби й скуштувала їх.
Дитині стало зле, почалася блювота та слабкість. Батьки відразу відправили дитину до лікарні. Стан хворої середньої тяжкості.
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