В Олександрії під час прогулянки маленька дитина наїлася отруйних грибів і потрапила до лікарні

В Олександрії зафіксували випадок отруєння дикорослими грибами, повідомляє «Голос Громади» з посиланням на сайт Кіровоградського обласного лабораторного центру.

Дитина 1,8 року бавилась із сестрою 7 років на подвір’ї приватного будинку й побачила біля паркану дикорослі гриби й скуштувала їх.

Дитині стало зле, почалася блювота та слабкість. Батьки відразу відправили дитину до лікарні. Стан хворої середньої тяжкості.