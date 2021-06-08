В Олександрії після відвідування ветлікаря кошеня поїхало додому зі шпицею та гіпсом

Мешканка Олександрії віднесла двомісячного кошеняти до міської ветеринарної лікарні зі скаргами на погане самопочуття тварини, відмову від їжі та ймовірний біль в задній частині тулуба.

Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу Держпродспоживслужби Кіровоградщини.

Після огляду тварини діагностували перелом задньої кінцівки. Діагноз підтвердився й за результатами рентгенівського дослідження.

Для фіксації травмованої кінцівки та одужання тварині хірургічним шляхом встановили шпицю Кіршнера, зафіксували місце скобами та наклали гіпсову пов’язку.

Наразі кошеня перебуває на реабілітації та приймає необхідні для одужання препарати, що призначив ветлікар.