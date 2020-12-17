В Олександрії почалася торгівля ялинками: перших покупців “зловили на гарячому”

Вчора, 16 грудня, стартував продаж новорічних ялинок. Повідомляє «Голос Громади».

Ціла виставка ялинок різної висоти, такі зелені та пухнасті… Запропоновані ціни від 150 грн за невелике деревце.

Наш фотокореспондент настиг саме тоді, коли олександрійська сім`я купувала святкове дерево.

“Ми вирішили заздалегідь придбати ялинку, прикрасити її. Ось ця красуня обійшлася нам у 270 гривень. Сьогодні вона вже стоятиме у кімнаті доньки!” – радіють новорічній метушні одні з перших містян, які придбали ялинку у перший день продажу, майже за 2 тижні до нового року.

Нагадаємо, що в цьому році в області реалізували понад 40 тисяч дерев, які роз’їхалися по всій Україні.