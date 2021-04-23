В Олександрії подовжили графіки громадського транспорту через поминальні дні

У зв’язку з наближенням поминальних днів, з 26 квітня по 09 травня від зупинки «Пролісок» до зупинки «Аграрний ліцей» по Користівському шосе будуть здійснюватися подовжені рейси на міських автобусних маршрутах загального користування №№ 17, 18, 18/1, а саме:

До аграрного ліцею:

Маршрут № 17 – від с. Звенигородка: 07-20; 09-35;

Маршрут № 18, 18/1 – від с. Марто-Іванівка: 08-35; 15-00; 16-00*; 17-00.

Від аграрного ліцею:

08-30 (м17); 09-35 (м18); 10-50 (м17); 15-55 (м18); 16-50* (м18/1); 17-55 (м18).

* – рейси у всі дні, крім вихідних.