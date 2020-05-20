В Олександрії «похазяйнували» порушники благоустрою

Вандали знову пройшлися олександрійськими клумбами, їм замало просто помилуватися квітами, вони їх зазвичай зрізають або виривають з цибулинами, повідомляє «Голос Громади».

Цього разу, 19 травня, 24-річний житель села Войнівки, на площі Героїв Чорнобиля зривав іриси. А наступної ночі, 20 травня, у цій зоні відпочинку дві дівчини зняли з підставок вазони з петуніями, один з яких намагалися нести та викинули біля будівлі суду.

В обох випадках порушники потрапили на камери відеоспостереження. За даними сайту міськради, порушникам загрожує накладення штрафів до 1700 грн.