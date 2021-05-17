В Олександрії померла людина від ускладнень COVID-19

Станом на ранок, 17 травня на Кіровоградщині захворіли на коронавірус 4 людини, зокрема 238 одужали й 1 особа померла.

Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на Кіровоградську ОДА.

За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 62 ПЛР-тестування.

Чотири випадки COVID-19 зареєстрували у м. Кропивницькому.

Одужали від коронавірусу: 84 жителі обласного центру, 10 з м. Олександрія, 18 з м. Знам’янка, 6 з м. Світловодськ, 4 з Благовіщенського району, 15 з Добровеличківського району та стільки ж з Онуфріївського району, 12 з Долинського району, 3 зі Знам’янського району, по 2 з Компаніївського та Олександрійського району, 1 з Кропивницького району, 24 з Маловисківського району, по 7 з Новгородківського та Новомиргородського районів, 17 в Олександрівському районі, а також 11 жителів Петрівського району.

Нa Кіровогрaдщині за добу медики зафіксували 1 летальний випадок від COVID-19. Йдеться про 68-річного жителя м. Олександрія.