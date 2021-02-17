В Олександрії померла жінка від ускладнень коронавірусу

Коронавірус на Кіровоградщині станом на 17 лютого: 52 захворіли, 34 одужали, 2 померли, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на Кіровоградської ОДА.
За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 398 ПЛР-тестувань, в обласній лікарні – 11.
Випадки COVID-19 зареєстрували:
сімнадцять у м. Кропивницькому;
три у м. Олександрія;
п’ять у Благовіщенському районі;
п’ять у Вільшанському районі;
один у Добровеличківському районі;
два у Долинському районі;
два у Маловисківському районі;
три у Новгородківському районі;
один у Новоархангельському районі;
два у Новомиргородському районі;
три в Олександрійському районі;
шість у Петрівському районі;
два в Устинівському районі.
Одужали від коронавірусу 14 жителів обласного центру, 7 з м. Олександрія, по 1 з Добровеличківського, Новомиргородського, Устинівського та Онуфріївського районів, 3 в Олександрівському районі, 4 в Олександрійському районі та 2 в Петрівському районі.
Нa Кіровогрaдщині зафіксували 2 летальні випадки COVID-19. Йдеться про 75-річну жінку з м. Олександрія та 65-річного чоловіка з обласного центру.