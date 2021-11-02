В Олександрії понад трьохсот хворих на коронавірусну інфекцію

За оперативною інформацією щодо поширення COVID-19 та пневмонії в Олександрії, 01 листопада було зроблено 174 ПЛР-тести, виявлено 43 хворих на COVID-19, повідомляє “Голос Громади”.

Станом на 2 листопада в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 301 хворий на коронавірусну інфекцію, в тому числі 15 дітей:

– в інфекційному відділенні центральної міської лікарні лікуються 47 хворих, в тому числі зі Знам’янської громади – 6, з Приютівської – 4, з Онуфріївської – 2, зі Світловодської – 10, Великоандрусівської – 1, з Пантаївської – 2, з Попельнастівської – 1, Новопразької – 1, на апаратах ШВЛ – 5;

– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 254 хворих, в тому числі 15 дітей.

Усього станом на 2 листопада хворих на пневмонію – 402 особи, в тому числі 21 дитина.

У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 54 дітей, з них 20 хворих на пневмонію.

У центральній міській лікарні лікуються 106 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 2.

У районній міській лікарні – 41 хворий на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 2.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів лікуються 235 хворих, в тому числі 1 дитина.