В Олександрії, поряд із зупинкою громадського транспорту, здійснюють кронування дерев

Сьогодні олександрійські комунальники працюють на проспекті Соборному здійснюючи кронування дерев у багатолюдному районі міста поряд із зупинкою громадського транспорту, повідомляє “Голос Громади”.

Роботи по спилу аварійних гілок і тих, що можуть спричинити травмування людей, зриву ліній електропередач та пошкодження благоустрою, проводять за адресою пр.Соборний, 111 біля магазину “Арка” за проханням мешканців і сприянням депутатів Олександрійської міської ради від партії “Європейська Солідарність”, зокрема Віталія Заріцького.

Завдяки обрізанню зламаних, засихаючих гілок дерева омолоджуються, покращується його внутрішній стан та естетичний вигляд. А питання безпеки людей – це передусім!