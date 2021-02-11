В Олександрії повторно перевірили цілодобові магазини на дотримання правил нічної торгівлі

Днями робоча група здійснила обстеження торговельної мережі в Олександрії на дотримання вимог законодавства щодо здійснення торгівлі у нічний час.

Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт Олександрійської міськради.

Було обстежено 5 магазинів. На момент рейду магазин-кафетерій «Анатоль» був зачинений. В інших цілодобових магазинах «777», «Арка», Дніпро» та «Продукти» по вул. Садовій,64 при здійсненні контрольної закупівлі представнику робочої групи у продажі алкогольних напоїв було відмовлено. За подальшими спостереженнями робочої групи алкогольні напої у вказаних магазинах в нічний час не відпускалися.

Перевірки триватимуть й надалі.