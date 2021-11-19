В Олександрії працівники поліції охорони затримали крадія кабелю зв’язку

Оперативно зреагувавши на тривожний сигнал, поліцейські охорони затримали на «гарячому» чоловіка в м. Олександрія Кіровоградської області, який здійснював крадіжку кабелю зв’язку у підземному колодязі.

О 03 год 29 хв черговий наряд групи реагування поліції охорони Олександрійського районного відділення Управління поліції охорони в Кіровоградській області отримали повідомлення від оператора пульту централізованого спостереження про спрацювання сигналізації цілісності телефонних кабелів зв’язку ВАТ «Укртелеком» в одном із колодязів міста.

Працівники поліції, прибувши за адресою об’єкта та у відкритому колодязі виявили чоловіка, який намагався здійснити крадіжку телефонного кабелю шляхом пошкодження його цілісності.

На місце затримання чоловіка було викликано слідчо-оперативну групу Олександрійського відділу поліції.

Затриманим виявився житель с. Нова Прага Олександрійського району, 1993 року народження, раніше не судимий. Його передано слідчо-оперативній групі для встановлення всіх обставин події. Сума завданих збитків встановлюється.