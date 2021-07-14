В Олександрії продаватимуть баштані культури у спеціально відведених місцях

В Олександрії визначили місця продажу баштанних культур, які пройшли відповідну експертизу на вміст нітратів, повідомляє “Голос Громади”.
Допущені до продажу культури реалізуватимуть за наступними адресами:
– вул. 6-го Грудня, 137 (біля магазину «Оптика»);
– вул. 6-го Грудня, 138 (біля гуртожитку);
– просп. Соборний, 136 (біля гуртожитку);
– просп. Соборний, 107-109 (біля магазину «Колесо»);
– просп. Соборний, (біля автобусної зупинки, навпроти супермаркету «Варто» по просп. Соборному, 11);
– перехрестя вулиць Г. Усика та Братської (біля магазину «Ватсон»);
– вул. Г. Усика, напроти будівлі № 100А;
– вул. Першотравнева, 53-55;
– просп. Будівельників, 26А (біля павільйону «Шара»);
– вул. Г. Сталінграда, 15 (біля ресторану «Світанок»);
– вул. Садова, біля будинку № 64.
Джерело: Олександрійська міська рада