В Олександрії продовжується приріст хворих на КОВІД

9 вересня в Олександрії зроблено 31 ПЛР-тест, виявлено 5 хворих на COVID-19, повідомляє “Голос Громади”.

Станом на 10 вересня від коронавірусної інфекції лікуються 28 хворих. З них 8 пацієнтів перебувають у стаціонарі інфекційного відділення, під апаратом ШВЛ – 1 людина.

Інші 20 хворих осіб знаходяться вдома на амбулаторному лікуванні.

Сьогодні на пневмонію хворіє 83 особи, у тому числі 3 дітей. У стаціонарах міських лікарень перебуває 2 дітей та 31 дорослий, 1 пацієнт знаходиться під апаратом ШВЛ.

Під наглядом спеціалістів вдома лікується 50 хворих.