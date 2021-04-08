В Олександрії продовжили термін дистанційного навчання для школярів

Про це сьогодні повідомив міський голова Олександрії під час проведення засідання виконавчого комітету, інформує “Голос Громади”.

Через карантин та збільшення числа хворих, олександрійські школярі навчались на віддаленому режимі з 29 березня, й попередній кінцевий термін навчання був встановлений до 9 квітня. Наразі дистанційку подовжили ще на тиждень – до 16 квітня.

«В місті продовжує бути складною статистика з коронавірусом і виходячи з цього, ми ухвалили рішення ще на тиждень (тобто з 12 по 16 квітня) продовжити дистанційне навчання в школах наших дітей. Далі будемо дивитися, як справлятимуться зі своїми завданнями лікарі. Але на сьогодні ми ще маємо сприяти нашим лікарям не лише карантинними заходами, а й допомогою з матеріально-технічним оснащенням медичних закладів», – сказав міський голова.

Нагадаємо, що оплата праці педагогічним працівникам здійснюється відповідно до законодавства.