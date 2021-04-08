В Олександрії продовжили термін дистанційного навчання для школярів

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Про це сьогодні повідомив міський голова Олександрії під час проведення засідання виконавчого комітету, інформує “Голос Громади”.

Через карантин та збільшення числа хворих, олександрійські школярі навчались на віддаленому режимі з 29 березня, й попередній кінцевий термін навчання був встановлений до 9 квітня. Наразі дистанційку подовжили ще на тиждень – до 16 квітня.

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«В місті продовжує бути складною статистика з коронавірусом і виходячи з цього, ми ухвалили рішення ще на тиждень (тобто з 12 по 16 квітня) продовжити дистанційне навчання в школах наших дітей. Далі будемо дивитися, як справлятимуться зі своїми завданнями лікарі. Але на сьогодні ми ще маємо сприяти нашим лікарям не лише карантинними заходами, а й допомогою з матеріально-технічним оснащенням медичних закладів», – сказав міський голова.

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Нагадаємо, що оплата праці педагогічним працівникам здійснюється відповідно до законодавства.

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