В Олександрії проходить друга хвиля благодійної вистави “Лускунчик”

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Нещодавно в Олександрії у міському палаці культури відбувся показ благодійної вистави “Лускунчик” для соціально незахищених дітей, дітей з обмеженими можливостями та дітей-сиріт. Повідомляє “Голос Громади”.

І ось, сьогодні, 04 січня, за численними проханнями та зверненнями, новорічну виставу-казку знову показують для знедолених діток.

Яскраві костюми, жива гра акторів, гучна музика та захоплюючий сюжет викликають подив, цікавість, захопленість, посмішки та радість залу, який переповнений маленькими оченятами.

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Після вистави глядачі мають можливість отримати від діда Мороза солодкі подарунки та фотографуватися з ним.

Гідний вчинок та приємний подарунок під ялинку для особливих олександрійських дітлахів від міського голови Сергія Кузьменка!

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