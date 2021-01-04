В Олександрії проходить друга хвиля благодійної вистави “Лускунчик”

Нещодавно в Олександрії у міському палаці культури відбувся показ благодійної вистави “Лускунчик” для соціально незахищених дітей, дітей з обмеженими можливостями та дітей-сиріт. Повідомляє “Голос Громади”.

І ось, сьогодні, 04 січня, за численними проханнями та зверненнями, новорічну виставу-казку знову показують для знедолених діток.

Яскраві костюми, жива гра акторів, гучна музика та захоплюючий сюжет викликають подив, цікавість, захопленість, посмішки та радість залу, який переповнений маленькими оченятами.

Після вистави глядачі мають можливість отримати від діда Мороза солодкі подарунки та фотографуватися з ним.

Гідний вчинок та приємний подарунок під ялинку для особливих олександрійських дітлахів від міського голови Сергія Кузьменка!