В Олександрії проходить місячник з благоустрою території міста та його околиць

Згідно з розпорядженням мера Олександрії Сергія Кузьменка впродовж квітня на території громади проходить щорічна всеукраїнська акція «За чисте довкілля». Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу Олександрійської міськради.

Мета такого заходу – покращити санітарний та естетичний стан міста і прилеглих населених пунктів, залучити містян до благоустрою, озеленення та приведення у належний стан загальноміських територій.

Поряд з цим, житлово-комунальні служби займаються прибиранням вулично-шляхової мережі, в’їздів та виїздів з міста, дворів багатоповерхівок, безгосподарних територій, зон відпочинку, парків, скверів, кладовищ тощо.

17 квітня пройде «День благоустрою», аби заклади, підприємства та жителі упорядкували свої території.

Зазначимо, що заходи мають проходити з дотриманням відповідних карантинних вимог.