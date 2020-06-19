В Олександрії проходить персональна виставка олександрійської художниці

Днями, у краєзнавчому музеї ім. А.Худякової відкрилась виставка картин місцевої художниці Наталії Ткаченко, повідомляє «Голос Громади» на сторінку у фейсбук портретистки.

Виставку можна відвідати з понеділка по п’ятницю з 9-00 до 18-00; субота, неділя з 10-00 до 17-00.

Шанувальники талановитої художниці портретистки зможуть помилуватись портретами знаменитостей світового та місцевого рівня, серед яких: портрети Почесних громадян міста Олександрії: льотчиці Антоніни Худякової та космонавта Леоніда Попова; Заслужених діячів культури Володимира Скляра та Григорія Абажея. Портрети видатного українського поета Тараса Шевченка, корифеїв українського театру Марка Кропивницького та Гната Юри, відомих сучасних українських та світових акторів театру і кіно, знаменитостей естради.

Наталія Ткаченко є учасницєю обласних виставок художників-аматорів, що проходили за ініціативи Миколи Цуканова в галереї “Єлисаветград”.

ЇЇ роботи знаходяться в багатьох містах України, Росії, Татарстана, Прибалтики, Англії, Італії, Ізраїля, Німеччини, Польщи,Турції.

Фото: Олександрійський міський музейний центр імені А.Ф. Худякової.