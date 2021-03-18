В Олександрії проходитиме обласний чемпіонат з карате

21 березня в Олександрії відбудуться змагання відкритого чемпіонату Кіровоградської області з кіокушинкай карате, повідомляє «Голос Громади» за офіційною інформацією організаторів.

Поєдинки проходитимуть серед юнаків та дівчат у розділі «куміте», вік учасників від 6 до 11 років. На участь у них заявлені понад 130 спортсменів з Кропивницького, Умані, Павлиша та Олександрії.

Олександрію представлятимуть вихованці спортивних клубів східних одноборств «Ояма» та «СПАРТА-17». Змагання відбудуться у Палаці спорту дитячо-юнацької спортивної школи №2, початок 21 березня о 10-й годині. Організатор змагань – громадська організація «Клуб східних видів єдиноборств «ОЯМА».