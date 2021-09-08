В Олександрії проходитиме виставка відомого українського художника

В олександрійській художній галереї VashArt відкриється ювілейна виставка робіт живописця і графіка Андрія Кулагіна, повідомляє «Голос Громади».

Андрій Кулагін – художник, відомий не лише в Україні: у його «послужному списку» понад 100 виставок у багатьох країнах світу. До речі, його картини і в Олександрії експонуються не вперше : свого часу про одну таку авторську виставку, яка з успіхом пройшла у галереї «ВашАрт» пару років тому вже розповідав «Голос Громади». А нинішній вернісаж А.Кулагіна буде приурочений до його 60-літнього ювілею.

У творчому доробку митця – пейзажі та натюрморти, портрети і лаконічна графіка. Він – лауреат багатьох премій і нагород, серед яких – золота медаль Ватикану за вагомий внесок у розвиток світової культури. Цей внесок – портрет Папи римського пензля Кулагіна, визнаний офіційним портретом понтифіка і він зайняв своє місце в галереї ватиканської бібліотеки.

Відкриття виставки відбудеться в художній галереї (вул.Чижевського, 8) 12 вересня о 18-й годині. В програмі заходу – не лише колекція робіт для огляду, а й майстер-клас від самого художника, де він намалює картину пастеллю і подарує комусь із присутніх, а також виступи талановитих виконавців. В день відкриття вхід вільний. Телефон для довідок 093 376 35 06 (вайбер)

(Фото архівні)