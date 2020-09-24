В Олександрії пройде черговий етап чемпіонату України з автокросу

Олександрійська громадська організація «Авто-мотоклуб «Олександрія» проведе V етап чемпіонату України з автомобільного кросу в Олександрії, повідомляє «Голос Громади».

Спортивний захід пройде з 16 по 18 жовтня цього року на спеціальній трасі «Вербова лоза». Урочиста церемонія відкриття змагань вібудеться на Соборній площі 17 жовтня з 17:30 до 20:30 год. із застосуванням відповідної атрибутики (розміщенням на сцені рекламних банерів автоспортивного спрямування тощо).

Виконком Олександрійської міської ради на своєму черговому засіданні 24 вересня зобов`язав оргкомітет забезпечити за участі спеціальних служб дотримання охорони громадського порядку, супровід колони автоспортсменів, чергування бригади рятувальників на місці змагань тощо. Відповідальним за організацію змагань визначено голову ГО «Авто-мотоклуб «Олександрія» Володимира Криська.