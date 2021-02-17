В Олександрії пройде онлайн-фестиваль кавер-версій до річниці Лесі Українки

У рамках відзначення 150 річниці з дня народження Лесі Українки міський голова Сергій Кузьменко своїм розпорядженням затвердив загальноміський план заходів.

Так, протягом 20-26 лютого на базі закладів освіти і культури відбудуться читацькі конференції, історико-краєзнавчі виставки, інформаційні сафарі, літературні марафони, ліричні композиції, поетичні читання та інші заходи, присвячені життю і творчості відомої української поетеси. Дані події проходитимуть як очно, так і дистанційно із залученням публічних сторінок у соцмережах.

Більш того, за ініціативи міського голови та управління культури і туризму міської ради з 20 по 25 лютого в мережі Фейсбук відбудеться онлайн-фестиваль кавер-версій за творчістю Лесі Українки «Обернусь в легенду». У рамках Фестивалю відео з каверами, тобто новим оригінальним виконанням загальновідомих творів поетеси, будуть оприлюднені в засобах масової інформації.

Фестиваль проводиться з урахуванням встановлених карантинних обмежень в режимі онлайн. До участі у фестивалі запрошуються представники закладів культури, освіти, молоді та спорту, аматорських колективів, громадських об’єднань, творчих спілок, гуртів, науковців, краєзнавців, колективів підприємств, фольклористів та окремих виконавців Олександрійської територіальної громади.

Конкурсні кавер-версії за творчістю Лесі Українки учасники можуть надсилати на електронну адресу ukitomr@ukr.net (управління культури і туризму ОМР) до 20 лютого 2021 року з обов’язково заповненою анкетою.