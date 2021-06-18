В Олександрії пройде регіональний дитячий конкурс краси

В Палаці культури «Світлопільський» відбудеться ХХ регіональний фешн-конкурс краси для дітей «Я просто Янгол 2021», повідомляє «Голос Громади».

Конкурс розпочнеться 19 червня о 17-й годині і триватиме до 19-ї. З міркувань дотримання норм протидії поширенню коронавірусної інфекції, заповненість глядацького залу не повинна перевищувати двох третин загальної кількості місць – відповідне рішення ухвалив виконком Олександрійської міської ради на засіданні 16 червня, розглянувши лист адміністрації олександрійської школи моделей «INTRIGA», яка виступає організатором конкурсу.