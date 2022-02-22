В Олександрії пройде виставка відомого художника – нашого земляка

Знаний далеко за межами нашого краю, живописець Олександр Охапкін представить в художній галереї Art.goodzik серію своїх унікальних робіт, повідомляє «Голос Громади».

Знаменитого художника, олександрійця Олександра Охапкіна зазвичай позиціонують, як майстра особливого українського іконопису, а також і майстра натюрморту та пейзажу. Але як зазначає засновниця галереї Ірина Кваша, цього разу відбудеться незвичайна виставка: відвідувачам будуть запропоновані до огляду не лише роботи станкового живопису, а й книжкові ілюстрації, які також виконані в притаманному тільки цьому митцю, унікальному стилі.

Виставка відкриється в галереї Art.goodzik 27 лютого о 15-й годині.

Олександр Охапкін – Заслужений художник України, автор незліченної кількості робіт, за які має і державні нагороди, і різноманітні міжнародні відзнаки. Живе та працює в Олександрії. Виставка буде присвячена його 60-річному ювілею, який митець відзначив нещодавно.