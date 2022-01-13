В Олександрії пройдуть дві вистави полтавського театру

В неділю в Олександрії відбудуться дві російськомовні вистави (для дітей і дорослих) «Сучасного театру» з Полтави, повідомляє «Голос Громади».

16 січня «Сучасний театр» пропонує глядачам дитячу виставу «Один вдома», яка розпочнеться в Палаці культури «Олександрійський театр» о 13-й годині,

та вечірню виставу «Квартал червоних ліхтарів» (там же, початок о 17-й годині).

Обидві вистави виконуватимуться акторами російською мовою, але супроводжуватимуться україномовними субтитрами.

Дозвіл на проведення вистав надав виконком Олександрійської міської ради на сьогоднішньому засіданні – за умови дотримання організаторами усіх вимог щодо протидії поширенню коронавірусної інфекції та заповненості глядацького залу не більше, ніж на 50 відсотків.