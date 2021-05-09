В Олександрії відбулися заходи з вшанування загиблих воїнів у роки Другої Світової війни

Сьогодні виповнюється 76-та річниця Перемоги у Другій світовій війні. Тож, цього переможного дня, олександрійці взяли участь у заходах з вшанування загиблих воїнів у ті воєнні часи, повідомляє “Голос Громади”.

До Братської могили по вул. Діброви прийшли міський голова Сергій Кузьменко, його заступники, представники міської ради, ветеранських та громадських організацій, жителі міста.

Присутні вшанували загиблих земляків хвилиною мовчання та поклали квіти до меморіалу.

Нині на території Олександрійської громади проживає лише 12 безпосередніх учасників бойових дій, серед яких визволитель нашого міста – Томіліна Лідія Марківна.