В Олександрії відбулися заходи з вшанування загиблих воїнів у роки Другої Світової війни

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Сьогодні виповнюється 76-та річниця Перемоги у Другій світовій війні. Тож, цього переможного дня, олександрійці взяли участь у заходах з вшанування загиблих воїнів у ті воєнні часи, повідомляє “Голос Громади”.

До Братської могили по вул. Діброви прийшли міський голова Сергій Кузьменко, його заступники, представники міської ради, ветеранських та громадських організацій, жителі міста.

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Присутні вшанували загиблих земляків хвилиною мовчання та поклали квіти до меморіалу.

Нині на території Олександрійської громади проживає лише 12 безпосередніх учасників бойових дій, серед яких визволитель нашого міста – Томіліна Лідія Марківна.

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