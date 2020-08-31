В Олександрії пройшли змагання для найменших мешканців міста – “Endurance kids”

У неділю, 30 серпня, ГО “Сильна Олександрійщина” організувала та провела, перший в Олександрії Endurace для діток віком від трьох до восьми років, повідомляє “Голос Громади”.

У заході прийняли участь 12 юних спортсменів, які в повному складі пройшли всі випробування та успішно фінішували.

На маршруті на учасників чекали: бігові вправи, подолання дистанції в 15 м різними способами, а саме стрибками, “гусиним” кроком, павучком вниз, павучком вверх, виплигування на тумбу, біг по бордюрам, відтискання від підлоги, вправи на прес та статичні навантаження.

Всі учасники заходу отримали пам’ятні подарунки у вигляді браслетів з гравіюванням та медалі фінішерів.

Організатори дякують за допомогу у проведенні президенту ФК “Олександрія” Сергію Кузьменку, компанії “Агровіста” в особі генерального директора Анатолія Кузьменка, голові Приютівської ОТГ Андрію Коломійцеву, директору ФК “Олександрія” Дмитру Кітаєву та керівнику шкір галантереї “Alexo” Шиндору Олексію.